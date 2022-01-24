Только один знак расплатится за свою лень. Астрологический прогноз на 24−30 января

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 24 по 30 января. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Неделя для всех знаков зодиака будет непростой. Нужно будет проявить максимум сдержанности и деликатности. Потому что вас будут обуревать раздражение и негодование. Да и окружение тоже будет не ангельским.

Овен

Овнам на этой неделе все будет даваться тяжелее, чем обычно. Непонятные необъяснимые задержки и пробуксовки будут преследовать всю неделю. Там, где раньше все происходило само собой, теперь нужны будут усилия, причем не малые.

Телец

Тельцы будут окутаны ореолом красоты и привлекательности. С этим магическим влиянием можно получить многое от жизни, даже самое невозможное. Поэтому можете планировать все, что хотите, и быть уверены: все получится.

Близнецы

У Близнецов не все так радужно. Какие-то негативные известия могут спутать все планы. Будьте готовы к любому повороту событий. Знайте, что все в жизни идет к лучшему.

Кот грустит. СС0

Рак

Раков захлестнет волна самодеятельности. Ваша неуемная энергия будет плескать через край. Делайте любые дела, на которые взгляд упадет. У вас все получится.

Лев

Львам нужно следить за своим языком. Потому что только ваши слова могут все испортить на этой неделе. Старайтесь быть более дипломатичными и бережными к окружающим.

Дева

Девы будут нуждаться всю следующую неделю в изменениях. Эти изменения будут как внутренние, так и внешние. Выходите из зоны комфорта в новый мир.

Весы

Весы в неделю буду чувствовать себя потерянными и ненужными. Помогайте всем, кто нуждается в поддержке. И не обязательно это может быть материальная помощь. Теплое слово и ласковый взгляд порой делают больше.

Деньги. Финансы. pexels.com

Скорпион

Скорпионов ожидает приятная финансовая неожиданность. И чем больше вы ей порадуйтесь, тем дольше прилив денег будет продолжаться. Ни в чем себе не отказывайте.

Стрелец

Стрельцов закрутят профессиональные вихри. Всю неделю будете, как белка в колесе, метаться на работе. К сожалению, это плата за то, что вы когда-то халтурили и относились к делу спустя рукава. Теперь придется засучив рукава поработать!

Козерог

Козероги на этой неделе будут много общаться. Вас ожидают командировки, выступления, конференции. Подготовьтесь к тому, чтобы открыто заявить о себе и о своих возможностях.

Водолей

У Водолеев наступает удачный период закончить начатое. Все, что вы кому-то пообещали, будет очень легко улажено и выполнено. Самое главное решиться начать.

Подарок. Новый год. Романтика СС0

Рыбы

Рыбам близкий человек приготовил приятный сюрприз. Если вы будете вести себя хорошо, то обязательно его получите на этой неделе. Если вы хотите приятные сюрпризы еще чаще, то старайтесь говорить о своих мечтах и желаниях.