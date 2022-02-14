Только одному знаку нужно побыть в одиночестве. Астрологический прогноз на 14−20 февраля

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

На этой неделе у всех знаков Зодиака появится окно шикарных возможностей для того, чтобы наладить отношения со своими близкими и родными. Даже если не получалось ладить с теми, кого вы любите, — сейчас это легко удастся.

Овен

Большое удовольствие Овны получат от общения с родными. Особенно благоприятным станет общение с женской половиной рода. Материнская энергия на этой неделе будет сильна, как никогда.

Телец

Тельцов ждет серьезный разговор с друзьями и приятелями. Вас перестали понимать и слышать. А вы зациклились на себе и перестали видеть то, что происходит вокруг. Это нужно остановить.

Близнецы

Близнецам, в отличие от других знаков Зодиака, нужно доказать любовь к родственникам не словом, а делом. И это может в будущем вам гарантировать большее вознаграждение.

Бабушка и ребенок. СС0.

Рак

Ракам, в отличие от всех знаков Зодиака, будет очень комфортно в одиночестве. Вы меньше всего станете нуждаться в ком-либо. Вашей самодостаточности и независимости можно только позавидовать.

Лев

Львам на этой неделе повезет меньше, чем Ракам. Вам будет постоянно чего-то не хватать. Будет чувствоваться постоянная неудовлетворенность и потерянность. Не расстраивайтесь — это всего лишь на неделю.

Дева

Девам на этой неделе все будут навязывать чувство вины. Станет казаться, что вы всем обязаны. Не позволяйте никому садиться вам на шею.

Весы

Для Весов все будет складываться просто великолепно в профессиональной сфере. Все ваши идеи и предложения будут встречаться на ура. Вы будете авторитетны и красноречивы. Профессионализм и деловая хватка всех просто поразят.

Речь. unsplash.com

Скорпион

Скорпионы на этой неделе могут оказаться на перепутье. Нужно определиться: что вы хотите от жизни. Подумайте о своих желаниях. Иначе эта неопределенность принесет много беспокойств и страданий.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе будут напоминать тиранов. Постарайтесь себя контролировать, иначе принесете только боль ближним. Категоричность и агрессивность могут настроить против вас даже самых активных ваших приверженцев.

Козерог

Козероги станут мастерами красноречия! Вы любого заткнете за пояс, будь это ссора или спор на кухне или диспут на работе. А ваши идеи будут выше всяких похвал.

Водолей

Водолеям придется столкнуться с разрешением старых конфликтов. Как не уворачивались, но решать придется. Проявите всю свою решимость и смелость, отстаивайте свои границы. На этой неделе вас ждет успех!

День Святого Валентина. СС0.

Рыбы

Рыбам настоящий подарок принесет День Святого Валентина. Будьте готовы к романтическому приключению. Откройте свое сердце! И вы проведете незабываемую неделю.