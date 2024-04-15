Только приятные дела. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Время наводить порядок. В жизни появится больше ясности, а обязанности станет выполнять легче. На среду много дел не планируем, отдаем долги.
Четверг хорошо подходит для очищения. Правильно расставляем приоритеты, вспоминаем: что приходящее, а что настоящее?
В пятницу устройте разгрузочный день. В субботу с 15:30 планируйте только приятные дела. То, чем вы занимаетесь в это время, может повториться очень скоро. Не оплачивайте штрафы, перенесите визит к врачу.
Специально для Скорпионов: наводите порядок на работе, в домашних делах. Лечите домашних питомцев. Позаботьтесь о своем пищеварении, начните избавляться от плохих привычек и слабостей.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.
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