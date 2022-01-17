Только у одного знака неделя пройдет идеально. Астрологический прогноз на 17−23 января

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 17 по 23 января. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Всем знакам Зодиака будет очень полезно наладить и гармонизировать отношения с собой и с близкими. Постарайтесь как можно больше времени провести вместе. Узнайте, что интересно тому, кто находится с вами рядом.

Овен

Овнам на этой неделе будет мешать их упрямство и желание доказать. Если вы не научитесь слышать других, подстраиваться и договариваться, то вас ожидают большие трудности.

Телец

Тельцам нужно научиться сдерживать свое недовольство и раздражение. Очень важно научиться трансформировать их. Иначе вы рискуете остаться в одиночестве, и не только на этой неделе, но и на всю жизнь.

Близнецы

Близнецы на этой неделе будут находиться в центре внимания. Все будет крутиться вокруг вас. Все будут интересоваться вашим мнением. На этой неделе вы звезда. Постарайтесь не загордится и не задрать нос!

Психотерапия. Депрессия. unsplash.com

Рак

Если Раков на этой неделе будут пытаться загнать в чувство вины или сесть на шею, то они должны дать решительный отпор. Расскажите окружающим, как вы страдаете. Ситуация разрешится сама!

Лев

У Львов наступает неделя изменения ритма и образа жизни. Начните вставать на полчаса раньше или ложиться. Пересмотрите свое меню! Перемены могут коснуться вашего внешнего вида.

Дева

Девам на этой неделе придет в голову гениальное решение, которое очень благоприятно скажется на профессиональной деятельности! Как их, так и организации в целом.

Весы

Весам нужно расширить круг своего общения. Эта неделя как нельзя более кстати для этого. Посетите всех своих друзей и заведите новые знакомства! В крайнем случае, посетите своих родственников. Обрадуйте их своим присутствием!

Дружба. Друзья. unsplash.com

Скорпион

На Скорпионов нахлынет философское настроение! Вам во что бы то ни стало захочется побыть в одиночестве и предаться думам о вечном. Очень хороший период для того, чтобы спланировать жизнь или разобраться с отношениями.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе будут упрямы как никогда. Вас ни в чем невозможно будет убедить. Конечно, это хорошо, если вам нужно принять твердое решение, но если нужно проявить гибкость, то это не к вам!

Козерог

Козерогам на этой неделе придется сложнее всех знаков Зодиака. Вас будет разрывать противоречиями и напряжениями. Резкие перепады настроения от печали до радости будут одолевать вас все время.

Водолей

У Водолеев на этой неделе все будет получаться, как нельзя лучше. Вы баловни судьбы и удачи. Постарайтесь этим воспользоваться и покажите себя с лучшей стороны.

Мужчина плачет. Слезы СС0

Рыбы

На Рыб на этой неделе нападет сентиментальность и повышенная эмоциональность. Постарайтесь не поддаваться порывам, иначе в вашем доме появится на 2−3 брошенных котят больше!