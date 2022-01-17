Только у одного знака неделя пройдет идеально. Астрологический прогноз на 17−23 января

Всем знакам Зодиака будет очень полезно наладить и гармонизировать отношения с собой и с близкими. Постарайтесь как можно больше времени провести вместе. Узнайте, что интересно тому, кто находится с вами рядом.
Овен
Овнам на этой неделе будет мешать их упрямство и желание доказать. Если вы не научитесь слышать других, подстраиваться и договариваться, то вас ожидают большие трудности.
Телец
Тельцам нужно научиться сдерживать свое недовольство и раздражение. Очень важно научиться трансформировать их. Иначе вы рискуете остаться в одиночестве, и не только на этой неделе, но и на всю жизнь.
Близнецы
Близнецы на этой неделе будут находиться в центре внимания. Все будет крутиться вокруг вас. Все будут интересоваться вашим мнением. На этой неделе вы звезда. Постарайтесь не загордится и не задрать нос!
Рак
Если Раков на этой неделе будут пытаться загнать в чувство вины или сесть на шею, то они должны дать решительный отпор. Расскажите окружающим, как вы страдаете. Ситуация разрешится сама!
Лев
У Львов наступает неделя изменения ритма и образа жизни. Начните вставать на полчаса раньше или ложиться. Пересмотрите свое меню! Перемены могут коснуться вашего внешнего вида.
Дева
Девам на этой неделе придет в голову гениальное решение, которое очень благоприятно скажется на профессиональной деятельности! Как их, так и организации в целом.
Весы
Весам нужно расширить круг своего общения. Эта неделя как нельзя более кстати для этого. Посетите всех своих друзей и заведите новые знакомства! В крайнем случае, посетите своих родственников. Обрадуйте их своим присутствием!
Скорпион
На Скорпионов нахлынет философское настроение! Вам во что бы то ни стало захочется побыть в одиночестве и предаться думам о вечном. Очень хороший период для того, чтобы спланировать жизнь или разобраться с отношениями.
Стрелец
Стрельцы на этой неделе будут упрямы как никогда. Вас ни в чем невозможно будет убедить. Конечно, это хорошо, если вам нужно принять твердое решение, но если нужно проявить гибкость, то это не к вам!
Козерог
Козерогам на этой неделе придется сложнее всех знаков Зодиака. Вас будет разрывать противоречиями и напряжениями. Резкие перепады настроения от печали до радости будут одолевать вас все время.
Водолей
У Водолеев на этой неделе все будет получаться, как нельзя лучше. Вы баловни судьбы и удачи. Постарайтесь этим воспользоваться и покажите себя с лучшей стороны.
Рыбы
На Рыб на этой неделе нападет сентиментальность и повышенная эмоциональность. Постарайтесь не поддаваться порывам, иначе в вашем доме появится на 2−3 брошенных котят больше!
Справка
Андрей Асабаев — астропсихолог с более чем двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.