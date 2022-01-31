Только у одного знака все будет в шоколаде. Астрологический прогноз с 31 января по 4 февраля

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 31 января по 4 февраля. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Эта неделя для большинства знаков Зодиака будет связана с какими-то изменениями в работе. Скорее всего, не в лучшую сторону. От того, насколько вы будете добросовестны в профессиональной среде, будет зависеть ваше благополучие и спокойствие.

Овен

Уж у кого как, а у Овнов на этой неделе будет все в шоколаде. Можете не беспокоиться о том, что будет трудно. Сложности появятся только из-за страха будущего. Неприятности будут придуманы и раздуты вами лично. Поэтому просто расслабьтесь и не переживайте.

Телец

А вот Тельцам придется потрудиться много. Засучивайте рукава и за работу. Если не будете лениться, то получите очень хорошее вознаграждение и почет. Конечно это будет стоить больших усилий. Но знайте, что они окупятся.

Близнецы

Близнецов могут врасплох застать какие-то неожиданные события. Резкий поворот в делах может буквально выбить вас из седла. Если не хватит гибкости и изворотливости, то рискуете даже заболеть.

Женщина. Маска. Болезнь. unsplash.com

Рак

Ракам на этой неделе будет не до работы. Ваш романтический настрой не будет давать сосредоточиться. Это может не самым лучшим образом отразится на вашей профессиональной карьере. Так что выбирайте на этой неделе: либо любовь, либо работа.

Лев

Львов могут втянуть в распри и междоусобную войну. Если примите неправильную сторону, то рискуете потерять свое положение. Будьте внимательны, когда ввязывайтесь в какой-то конфликт. Даже если он, на первый взгляд, кажется достойным участия и ведущим к справедливости.

Дева

Девам нужно быть внимательным к провокациям и подсиживанию. Ваши недоброжелатели могут активно строить козни. Заручитесь поддержкой друзей и единомышленников, если почуете неладное. Они вас выручат — это точно!

Весы

Весам на этой неделе наоборот противопоказана какая-либо напряженная работа. Старайтесь что-то делать только при условии, что вам это приятно. Если чувствуете напряжение, останавливайтесь и измените что-то в работе.

Работа. Офис. Сотрудники. СС0

Скорпион

Скорпионам на этой неделе благоприятно начинать или продолжать воплощать личные планы. Ваши усилия дадут очень хорошие результаты при условии, что будете контролировать весь процесс. Лучше разделите долгий путь на этапы, пройдите его самостоятельно, пусть и с передышками.

Стрелец

На этой неделе произойдет радостное событие у родственников Стрельцов. Это может быть как пополнение, так и начало семейной жизни у кого-либо. Также это может означать финансовые удачи у вашего рода.

Козерог

Козерогам будет на этой неделе непросто. Все поглотит лень. Возьмите волю в кулак. Объясните себе, зачем нужно то или иное дело. Замотивируйте себя успехом, который вас ожидает впереди.

Водолей

Водолеи будут пользоваться уважением и успехом всю неделю. Это прекрасная возможность продвинуться по службе или заслужить уважение нужных людей. Все получится, от вас веет успехом и уверенностью. Пользуйтесь моментом!

Копилка. Деньги. СС0.

Рыбы

Рыбы на этой неделе смогут приумножить богатство. Очень удачны инвестиции и вложения. Слушайте свое сердце и интуицию. Они будут вам буквально кричать, что делать.