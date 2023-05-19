Толстым полицейским предложили похудеть или уволиться

Полицейским похудеть в ближайшие несколько месяцев или уволиться.

Это случилось в Индии. Причина - лишний вес сотрудников правоохранительных органов.

Полицейские должны взвеситься. После чего станет известен показатель индекса массы тела (ИМТ) и можно установить степень лишнего веса, пишут "Вести".

Те, кто не похудеет за три месяца, подлежат увольнению из органов. Или должны будут уйти на пенсию.

Ранее кирпичом по голове ударил российского полицейского уроженец США. У пострадавшего медики диагностировали сотрясение мозга, гематому теменной области справа и ушиб правого предплечья.

Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Выяснилось, что злоумышленник родился в Нью-Йорке.