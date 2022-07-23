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Жизнь

Томенко и Романенко поздравили работников торговли с профессиональным праздником

Глава Алтайского края Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко поздравили работников и ветеранов торговой отрасли с профессиональным праздником. Совместное поздравление опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

Виктор Томенко и Александр Романенко.
Виктор Томенко и Александр Романенко.
Анна Зайкова, altapress.ru.

«Благодаря труду работников торговли удовлетворяются потребности жителей как крупных городов, так и отдаленных сельских поселений в качественных и доступных товарах. Важно, что предприятия отрасли всегда активно участвуют в благоустройстве городских и сельских территорий, в развитии социальной и транспортной инфраструктуры», — говорится в тексте поздравления.

Томенко и Романенко отметили, что в сфере торговли трудятся порядка 200 тысяч жителей Алтайского края, а налоговые поступления в региональный бюдждет от торговых предприятий превысили 25 млрд рублей.

Губернатор и председатель краевого законодательного собрания пожелали работникам торговли здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, а также успехов в работе и процветания во благо региона и страны.

Ранее сообщалось, что Виктор Томенко провел заседание региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Основной темой обсуждения стала высокая смертность на алтайских дорогах. В частности, глава региона поручил профильным ведомствам мобилизовать все силы, чтобы снизить смертность.

Напомним, 8 июля Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности. Губернатор поблагодарил семейные пары, которые много лет строят отношения на основе уважения и взаимной поддержки. Также глава региона пожелал молодым семьям брать пример с тех, кто долгие годы хранит искренность взаимных чувств, бережет тепло домашнего очага.

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