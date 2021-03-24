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Жизнь
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Томенко объяснил, почему не отменит масочный режим

Жители Алтайского края просят губернатора Виктора Томенко отменить масочный режим, но пока он не собирается «думать в эту сторону». Как сообщили в ЦУРе, распространение коронавируса в регионе остается по-прежнему достаточно серьезным.

Новый рынок. Коронавирус.
Новый рынок. Коронавирус.
Анна Зайкова.

Главу региона в соцсетях просят, по его словам, снять все ограничения, в том числе отменить масочный режим и дезинфекцию.

«Однако для того, чтобы мы начали в эту сторону думать, необходимо, чтобы показатели по коронавирусу достигли определенных значений. Пока этого нет. Поэтому обязательные мероприятия должны сохраняться», — заявил губернатор на аппаратном совещании в правительстве.

Ежесуточный прирост новых случаев коронавируса в регионе медленно снижается. На начало марта в среднем за сутки регистрировалось 130 новых случаев, за последнюю неделю в среднем положительный тест получают 111 человек, сообщили в Роспотребнадзоре.

Показатель Rt (коэффициент распространения инфекции) в Алтайском крае составляет 0,95. О снятии ограничительных мер можно будет говорить, когда Rt не будет превышать 0,5.

19 марта губернатор отменил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и разрешил развлекательным заведениям работать ночью.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, когда можно будет отменять масочный режим.

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