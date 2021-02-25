Томенко попросит у Мишустина денег на укрепление берега в Яровом

Укрепление берега в Яровом позволит защитить от подтоплений во время паводка более 18 тыс. человек. В 2019 году там установили 150 метров железобетонных конструкций, но дамбу продолжает размывать.

«Мы планировали там проведение работ по берегоукреплению. Для этих целей предусмотрена разработка проектно-сметной документации стоимостью 6,5 млн рублей, конкурс на проведение работ уже объявили. Ориентировочно объем расходов составит около 100 млн рублей на весь комплекс работ. Здесь мы просим помощи у федерального правительства», — сказал Томенко.