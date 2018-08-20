Томенко поручил быстро решить проблему со сгоревшей школой на родине Титова

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко поручил к 1 сентября организовать учебный процесс для учеников села Верх-Жилино (Косихинский район). Об этом сообщил глава департамента правительства края по информационной политике Андрей Ляпунов.

Основная версия возникновения пожара — поджог. Больше всего пострадал кабинет директора, сообщил Андрей Ляпунов.

18 августа произошел пожар в школе села Верх-Жилино. Здание серьезно пострадало.

По информации управления МЧС по краю, сигнал о возгорании поступил в 8.45. В 9.10 пожар был локализован, в 9.20 ликвидирован. На тушение пожара привлекалось семь единиц техники и 15 человек личного состава.

Школа в селе Верх-Жилино — филиал Косихинской школы. Село знаменито тем, что неподалеку от него в 1920-е годы просветитель советского времени Адриан Топоров основал коммуну «Майское утро». Он открыл школу, библиотеку, два театра, музей. В коммуне он учил крестьян не только грамотно писать и читать, но и грамотно вести хозяйство, растить урожай.

Кроме того, в Верх-Жилино родился Герман Титов, космонавт № 2, полетевший в космос после Юрия Гагарина.