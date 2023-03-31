31 марта
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Жизнь

Томенко посетил уникальное предприятие — российского лидера по производству сельхозоборудования

Глава Алтайского края Виктор Томенко пообщался с трудовым коллективом комплекса Агро, встретился с генеральным директором Дмитрием Беляевым.

Виктор Томенко пообщался с трудовым коллективом комплекса Агро.
Виктор Томенко пообщался с трудовым коллективом комплекса Агро.
Антон Федотов

«ТД Комплекс Агро» — один из ведущих производителей сельскохозяйственного оборудования в Алтайском крае. По данным Ассоциации «Росспецмаш» за 2022 год, компания занимает первое место в России по производству стационарных зерносушилок.

Виктор Томенко в разговоре с руководством компании отметил, что именно предприятия сельхозмашиностроения наиболее активно работают по импортозамещению.

«Сегодня в условиях санкционного давления, всех ограничений для наших предприятий, в первую очередь, сельхозтоваропроиводителей, встал вопрос: где приобретать оборудование, которое ушло с рынка. И то, что вы делаете, увеличиваете объемы производства, важно для экономики, для вашей отрасли, для сельхозпредприятий. Успехом и результатам завода рады и все остальные — даже те, кто не является вашим прямым потребителем. Ведь это новые налоги, возможность заниматься благоустройством городов и сел, ремонтировать и строить школы, больницы, детские сады», — сказал губернатор.

Он поблагодарил коллектив и руководство завода за труд, профессионализм, результаты работы.

Виктор Томенко подчеркнул, что край заинтересован, чтобы предприятия развивались. В этих условиях требуется поддержка государства. Так, со стороны региона и на федеральном уровне все подобные инициативы поддерживаются. К таким мерам поддержки относятся льготные займы под 1−5% годовых.

Предприятиям-инвесторам возмещается часть стоимости приобретенного оборудования — до 20% от объема затрат. При подключении площадок предприятий к инженерным сетям также предусмотрены серьезные льготы — до 80% от стоимости.

Ранее Виктор Томенко вручил ключи от квартир в новом доме в Барнауле, построенном для переселенцев из ветхого жилья и сирот.

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