4 июля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Тонну земляники собрали сибиряки за один день на ягодных полях

Первый сбор земляники отрыли в ягодных полях под Новосибирском.

Ягода. Клубника. Земляника
Ягода. Клубника. Земляника
ССО

Два огромных земляничных поля вырастили для горожан, указывает vn.ru.

Ягода в этом году мельче, но ее очень много.

Накануне желающие собрали первую тонну. Для первого сбора это очень прилично, считают специалисты.

При этом майские заморозки подбили примерно 5% самого первого урожая. Обычно самые крупные первые ягоды получились мелкими и корявыми.

Между тем барнаульцев пригласили на сбор земляники. Институт садоводства Сибири имени М.А.Лисавенко приглашает на сбор земляники на ЭПО №2 (Конюхи).

Как добраться

Проезд на личном транспорте по Змеиногорскому тракту до 26 км (ориентир старое кафе "У озера"- Змеиногорский тракт, 119а. При движении из города поворот направо и ехать 1,5 км до здания бригады).

Проезд автобусами № 118; 119 до конечной остановки (сад-во Cтепной-2), от конечной отправление служебной газели (гос. номер 215).

Цена реализации земляники для населения самосбором — 400 рублей за 1 кг. Принимается оплата по карте и наличными.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Фестиваль «Снова в СССР»
Гончарный фестиваль «Manos»
Выставка «Палитра первых шагов»
Погрузись в мир Пушкина
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость