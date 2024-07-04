Первый сбор земляники отрыли в ягодных полях под Новосибирском.

Два огромных земляничных поля вырастили для горожан, указывает vn.ru.

Ягода в этом году мельче, но ее очень много.

Накануне желающие собрали первую тонну. Для первого сбора это очень прилично, считают специалисты.

При этом майские заморозки подбили примерно 5% самого первого урожая. Обычно самые крупные первые ягоды получились мелкими и корявыми.

Между тем барнаульцев пригласили на сбор земляники. Институт садоводства Сибири имени М.А.Лисавенко приглашает на сбор земляники на ЭПО №2 (Конюхи).

Как добраться

Проезд на личном транспорте по Змеиногорскому тракту до 26 км (ориентир старое кафе "У озера"- Змеиногорский тракт, 119а. При движении из города поворот направо и ехать 1,5 км до здания бригады).

Проезд автобусами № 118; 119 до конечной остановки (сад-во Cтепной-2), от конечной отправление служебной газели (гос. номер 215).

Цена реализации земляники для населения самосбором — 400 рублей за 1 кг. Принимается оплата по карте и наличными.

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