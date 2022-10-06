Топ-7 мест для осенней фотосессии в Барнауле

На выходных 8−9 октября в Барнаул придет тепло — возможно, это последние дни, когда можно устроить осеннюю фотосессию. Рассказываем, где сделать красивые фотографии, кроме дендрария и Нагорного парка.

Старый центр

Деревянные дома на улицах Анатолия, Интернациональная, Никитина, Короленко и Ползунова — между пр. Красноармейским и Комсомольским. Здесь, на фоне осенней листвы, просто невозможно сделать плохие фотографии.

Барнаул , старый центр. altapress.ru

Тут много исторических зданий — дом Носовича, краевая филармония, Дом Полякова и Яковлева (Центральный банк), Спичка, магазин «Красный» — продолжать можно долго. И нестрашно, если стены памятника обшарпаны — так даже лучше.

Дом Яковлева и Полякова. vipgeo.ru

Парк «Юбилейный»

Недавно здесь завершили первый этап благоустройства. Теперь можно делать вечерние фотографии в свете новых фонарей. «Ухоженный и прикольный» — так говорят барнаульцы про «Юбилейный».

Благоустройства парка «Юбилейного». Altapress.ru.

Спуск к Оби у санатория «Барнаульский»

На территории самого санатория обычно проводят свадебные съемки, но, если пройти мимо, откроется неплохой вид на Обь. Здесь же стоит интересное здание насосной станции 1-го речного водозабора. А если спуститься вниз по серпантину, то попадешь на дикий пляж, где осенью особенно красиво из-за разноцветной листвы на берегах.

Насосная станция 1-го речного водозабора , Змеиногорский тракт , 49д photos.wikimapia.org , Dimon82

Новый участок набережной

Если вы облазали Нагорный парк и набережную, то можно завершить этот квест, сходив на новый участок. В конце концов, на его облагорожение потратили целых 16,4 млн рублей. А еще там есть красивые часики и цепочка из фонарей.

Участок набережной на Оби. Мэрия Барнаула.

Деревянный мост через Лесной тракт

Одно из «свадебных» мест. Но в октябре их играют уже не так часто, да и место довольно отдаленное, не все доезжают. Зато там красиво, особенно вид с моста на лес. Да и вообще на Трассе здоровья красиво везде.

Мост через Лесной тракт. klyaksina.livejournal.com

Мизюлинская роща

Для тех, кому до Трассы здоровья ехать далеко. В прошлом году рощу привели в порядок, и, хоть работы там еще непочатый край, самое главное — осенний пейзаж — приводить в порядок не надо. Он сам справляется.

Лодочные станции

Пока в «Изумрудном» еще не готов пруд, стоит присмотреться к лодочным станциям. Их в Барнауле несколько: на другой стороне городского пляжа, в Затоне и Казенной Заимке. Да и на Речном вокзале (такая остановка еще существует) пока сохранился причал.