Торговцы ностальгией. Как и почем барнаульские антиквары продают и покупают воспоминания

Иногда «барахло» с антресоли может сулить несметные богатства, если правильно им распорядится. Сколько стоит прабабушкина ваза времен СССР и куда бежать за такой же, если вы ее разбили, — в материале altapress.ru.

От детской забавы — к взрослому бизнесу

Никого не удивишь историей про коллекционирование марок или монет в детстве, но далеко не каждый ребенок, вырастая, создает из увлечения бизнес.

Алексей Толокольников, директор антикварного магазина «Аргентум», стал исключением.

«Коллекционирую все, что коллекционируется», — говорит Алексей о себе. В какой-то момент его собственных сокровищ стало достаточно для того, чтобы выставить их на продажу и заставить вещи работать.

«Аргентум» начинался с марок, монет, советских игрушек, моделей машин. Сейчас в помещении на Старом базаре не так много свободного места. Витрины, полки, обычные стулья заставлены разными предметами уюта: статуэтками, украшениями, посудой. На полу стоят пузатые самовары, которыми до сих пор можно пользоваться. Хозяин магазина уверен: чай из них вкуснее, ароматнее.

Алексей Толокольников. Дмитрий Лямзин.

Алексей Толокольников,

директор антикварного магазина «Аргентум»:

Я пришел к решению открыть магазин, когда понял, что мне нужен оборот коллекционных предметов. Чтобы купить новую вещь, я должен продать старую, которую уже изучил и «напитался» тактильно. К тому же хочется делиться знаниями.

Антиквару всегда нужны новые знания. Так же как и предметы в коллекции. Сначала Толокольников трудился ювелиром. Работа с украшениями научила разбираться в вещах профессионально. «Реставрация — симбиоз знаний ювелира и антиквара. Чтобы починить предмет, нужно знать не только его устройство, но и происхождение, понимать технологию, по которой он сделан. Благодаря реставрации вещь оживает на глазах», — объясняет собеседник.

Иногда такое «исцеление» может быть совсем недешевым для коллекционера — 10 тыс. рублей за одну вещь. Цифра порой растет до бесконечности в зависимости от масштабов операции и хрупкости «пациента».

Антикварный бизнес в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Первым появился магазин на Крытом рынке. Только проходимость в нем гораздо меньше, чем на Старом базаре. Там за прилавком скучает дочь Алексея Толокольникова. А помещение — не такое светлое и сверкающее, но уютное. Хочется все посмотреть и уйти не с пустыми руками, а хотя бы с какой-нибудь приятной мелочью. Владелец признается: скорее всего, этот отдел закроется в ближайшее время.

Цены в магазине «Аргентум» Набор медных сотейников начала XX века — 32 тыс. рублей. Хрустальная ваза 80-х годов — 15 тыс. рублей. Пластмассовая скульптура олененка 60−70-х годов — 1,5 тыс. рублей. Фарфоровый чайник — 4,8 тыс. рублей. Керосиновая лампа 70-х годов — 2,5 тыс. рублей. Сапожный молоток XIX века — 1,1 тыс. рублей. Компас инженерный — 3 тыс. рублей. Серебряный портсигар — 18 тыс. рублей Самовар электрический 1965 года — 3 тыс. рублей.

Для одного хлам , для другого — сокровище

Принцип «ближе к центру — больше посетителей» работает и в антикварном бизнесе. Интересно, что прибыль от него могут получить не только владельцы.

Иногда люди приносят вещь, которую и хранить не хочется, и выбросить жалко. В антикварном магазине за находку заплатят. Хотя бы символическую сумму в пару сотен рублей. А может быть, и вполне приличную, как повезет. Один из предпринимателей этой сферы поделился, что может заплатить и миллион рублей за нужный артефакт.

Антикварный бизнес в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

«Меня часто просят атрибутировать предмет, то есть оценить его стоимость. Я нахожу три цены. Первая — за которую можно продать эту вещь сейчас. Вторая — цена спустя какое-то время. И третья — цена подобной вещи уже в продаже. Так человек сможет составить мнение о своем артефакте», — объясняет Алексей Толокольников.

Оценить вещь по достоинству помогают опыт, условия рынка и, самое главное, знание истории.

Алексей Толокольников,

директор антикварного магазина «Аргентум»:

Знания можно получить и просто в музее. Пошли в Эрмитаж. Заблудились. К вечеру вас вывели. На следующий день пришли — снова заблудились. Не выходите из него, блуждайте в разных залах, слушайте экскурсоводов. Если вы видели предмет сначала в музее, а потом подобный на блошинке, вы нашли то, что искали!

Бизнесмены, работающие с антиквариатом, признаются: раньше на рынках краевой столицы можно было найти что-то стоящее, а сейчас такие случаи редки. Приходится удовлетворять «собирательский» азарт на выставках, фестивалях, в салонах других городов. Москва, Питер, Сочи богаты на антиквариат.

Некоторые вещи на полках «Аргентума» и вовсе иностранные. Но они, как пояснил директор, меньше всего интересуют покупателей.

Антикварный бизнес в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

От автозапчастей к антиквариату

Иная атмосфера в магазине Сергея Москвина «Русская старина». Маленькое помещение на проспекте Социалистическом буквально от пола до потолка заставлено вещами. Все они хранят традиционный русский колорит.

Часы с кукушкой, еще вполне громкие. Иконы, потертые временем, но бережно отреставрированные. Одна из них XVI века. Чайные ложки, частично серебряные, могут служить по назначению, а не только как предмет любования. Тяжелые чугунные статуэтки, как с бабушкиного комода. Все кажется знакомым, даже когда заходишь впервые.

Директор уверяет: почти все вещи люди принесли ему сами. Ведь, по словам Москвина, «Русская старина» — первый в Барнауле антикварный магазин, открывшийся в 1997 году «по движению души».

Антикварный бизнес в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Интересна история бизнеса. Сначала в этом месте был магазин автозапчастей, которому пришлось превратиться в антикварный, так как люди часто приносили Сергею Москвину любопытные вещи.

«Чаще всего люди приносят предметы, которыми пользовались их родители. Или самим старикам в силу жизненных обстоятельств срочно были нужны деньги», — рассказывает собеседник.

Еще антиквариат часто покупают в подарок тем, у кого уже есть «все». За сувенирами в антикварные лавки иногда заглядывают иностранцы. Но обратно за границу с ценным предметом из России довольного покупателя не выпустят. Поэтому обычно иностранные туристы покупают антиквариат в подарок русским друзьям.

Антикварный бизнес в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Однако солидный возраст вещи не может гарантировать, что цена ее будет такой же. В любые времена люди ценят качество, и, если создатель схалтурил, даже спустя многие годы его творение не оценят высоко.

Товары в магазине «Русская старина» стоят относительно недорого. Сначала даже сложно поверить, что антикварная ложка может стоить всего 300 рублей. Примерно столько же — серьги, цепь или кольцо. Если покупателя, конечно, не смущает, что он станет не первым владельцем нательного украшения.

Дороже — чугунные статуэтки: по несколько тысяч рублей.

Антикварный бизнес в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Дешево и душевно

Герои признаются: антикварный бизнес — не самый прибыльный. Выручка нестабильна, может составлять 50−100 тыс. рублей в месяц. С расходами на новые товары и их реставрацию — не такая уж большая сумма.

Но антикваров, людей увлеченных, не расстраивают не только относительно небольшие заработки, но и стереотипы покупателей. Нередко в антикварной лавке посетитель может сказать, что недавно выбросил вещь, похожую на ту, что стоит на полке.

«А могли бы принести ее мне, я бы дал за нее деньги, а дальше можете и их выбросить», — иронизирует Алексей Толокольников.

Антикварный бизнес в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Порой товарами интересуется полиция. В профессиональных целях.

«Бывало, полицейские приходили. Просили оценить стоимость вещи по фотографии», — вспоминает Сергей Москвин.

По Федеральному закону «Об объектах культурного наследия» антиквариатом является все, что имеет культурную, историческую, научную и художественную ценность и создано более 50 лет назад.

Ольга Гаврилова, владелица антикварной лавки на «Экорынке», характеризует свой магазин словом «ретро», а вещи — не такими уж далекими от наших дней. Все они — советского периода.

Антикварный бизнес в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Ольга Гаврилова,

владелица антикварной лавки на «Экорынке»:

Магазин задумывался в рамках программы по развитию «Экорынка». Чтобы привлечь покупателей, администрация предложила открыть здесь барахолку. Сначала это была просто выставка, без продажи товара. Большинство экспонатов покупали у людей. Некоторые любезно отдал музей «Мир времени». Мне хотелось, чтобы каждый посетитель мог найти что-то свое. Через три с половиной года выставка стала магазином.

Значки, портреты писателей, бюсты правителей, пестрые украшения с большими камнями — все это будто вытащили из серванта обычной советской квартиры. Одним предметы знакомы из собственных воспоминаний, другим — из рассказов родителей.

Покупает такие сувениры, по словам Ольги Гавриловой, даже молодежь под предлогом: «У моей мамы была такая ваза». А люди старшего возраста просто предаются ностальгии, увидев «такую же куклу, как у меня в детстве!».

Антикварный бизнес в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

«Выручка совсем небольшая: 500, 700 или 1000 рублей в день», — вздыхает Ольга.

В момент нашей беседы с Ольгой в лавку зашел крепкий мужчина, явно заинтересовавшийся чем-то на витрине:

— А вот эта шкатулка музыкальная?

Антикварный бизнес в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Владелица, извинившись, отошла к покупателю. А я стала свидетелем, как у витрины происходит маленькое волшебство. Старый механизм коробочки поддался рукам хозяйки и заиграл ласковую мелодию.

Ту шкатулку продали за несколько сотен рублей.

Антикварный бизнес в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

«Мне нравится весь этот советский ширпотреб», — шутливо призналась героиня.

И нравится он не только Ольге.