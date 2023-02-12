Традиции Васильева дня: что нужно обязательно сделать 12 февраля

Васильев день или Трехсвятие отмечали в Древней Руси 12 февраля. Православная церковь празднует Собор трех святителей: Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Васильева дня

С утра люди обязательно ходили в церковь — помолиться трем святителям. После вся семья собиралась вместе за столом и читала молитву на взаимопонимание и примирение враждующих. Во время молитвы поджигали три свечи.

В этот день люди пытались угадать ближайшую погоду. Поговаривали, что «если вокруг трех святителей теплые дни, то в феврале жди морозов».

Наши предки называли Васильев день «звериным свадебником». Животные в лесу бились друг с другом за возлюбленную и создавали пары. Также в этот день прилетали грачи.

Девушки в этот день привораживали любимого. Они подвешивали на дерево разноцветные ленты и читали специальный заговор.

Зима. Иней. Рябина. Михаил Хаустов

Что нельзя делать 12 февраля

Не рекомендуется ходить в лес — иначе можно разозлить диких зверей.

Нельзя прясть , шить и подковывать коней — а то потом будут болеть руки и ноги.

шить и подковывать коней — а то потом будут болеть руки и ноги. Не стоит злиться , задумывать недоброе , обижаться , ревновать — можно навлечь на себя беду.

задумывать недоброе обижаться ревновать — можно навлечь на себя беду. Не рекомендуется делать большие покупки — ждут проблемы с финансами.

Незамужним девушкам нельзя надевать новые вещи — год придется просидеть в одиночестве.

Зима. Снег в лесу. СС0

Приметы Васильева дня