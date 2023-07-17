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Жизнь

Трагедия на реке, жара в зоопарке и самый «комариный» июль. Главное за сутки в Алтайском крае

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 17 июля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Алтайском крае снова прогнозируют аномальную жару до +34 градусов — она продлится с 18 по 24 июля.
  • Главный врач Диагностического центра Алтайского края Жанна Вахлова рассказала о масштабной перестройке здания, «маршруте пациента» и зарплатах врачей.
  • На трассе «Барнаул — Рубцовск» произошла смертельная авария. Погиб 52-летний мужчина, еще два человека с травмами попали в больницу.
  • Cледком и прокуратура подтвердили гибель двух мальчиков на реке Чумыш в Тальменском районе. В соцсетях сообщили, что один из этих детей в 2021 году чудом выжил в страшной аварии.
  • Численность и активность комаров в этом июле в два раза превысила показатели июля-2022 — сообщили в Роспотребнадзоре.
  • В последнюю неделю животные в Барнаульском зоопарке изнывают от жары. Но им помогают купаниями и мороженым. Как — смотрите в нашем фоторепортаже.

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