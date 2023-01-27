27 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Трамп заявил, что знает способ, как закончить конфликт на Украине за сутки

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что закончил бы конфликт на Украине за сутки. Но для этого ему нужно снова стать президентом, сообщает ТАСС.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
donaldjtrump.com

Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что если бы он был сейчас президентом США, то смог бы договориться об окончании конфликта в течение 24 часов.

Каким образом, бывший президент не рассказал.

Ранее он заявлял, что конфликт может решить только заключение сделки, а не помощь Киеву на миллионы долларов. Кроме того, Трамп утверждал, что из-за действий США конфликт на Украине может привести к мировой войне.

Ранее Трамп объявил, что США станут успешными, если он снова станет президентом. Он намекнул, что не против участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость