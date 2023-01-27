Трамп заявил, что знает способ, как закончить конфликт на Украине за сутки

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что закончил бы конфликт на Украине за сутки. Но для этого ему нужно снова стать президентом, сообщает ТАСС.

Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что если бы он был сейчас президентом США, то смог бы договориться об окончании конфликта в течение 24 часов.

Каким образом, бывший президент не рассказал.

Ранее он заявлял, что конфликт может решить только заключение сделки, а не помощь Киеву на миллионы долларов. Кроме того, Трамп утверждал, что из-за действий США конфликт на Украине может привести к мировой войне.

Ранее Трамп объявил, что США станут успешными, если он снова станет президентом. Он намекнул, что не против участвовать в президентских выборах в 2024 году.