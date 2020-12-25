Трасса здоровья «Мария-Ра» официально открыта

Компания «Мария-Ра» приглашает активно отдохнуть на лыжне Трассы здоровья

20 декабря состоялось долгожданное официальное открытие зимнего сезона на Трассе здоровья «Мария-Ра»! Любители активного зимнего отдыха каждый год с нетерпением ждут этого дня. Для многих праздновать открытие сезона стало любимой семейной традицией. К сожалению, в этом году не было привычного масштабного праздника с множеством развлечений, подарков и угощений. Несмотря на вынужденные антиковидные ограничения, организаторы сделали все, чтобы подарить гостям сказочное настроение!

Как и было обещано, на Трассе проложили дополнительные ответвления. Это необходимо для соблюдения социальной дистанции, чтобы любители активного образа жизни меньше пересекались. Еще летом были отремонтированы мосты через автомобильные дороги. Также были обновлены растяжки с девизами, чтобы подбадривать отдыхающих на протяжении всей дистанции.

В день открытия Трассу здоровья посетили более 8 000 человек! Гости приходили не к назначенному часу, а в разное время, стартовали с разных точек лыжни, чтобы не создавать толпу. Организаторы не могли оставить гостей без любимых лакомств. На Трассе здоровья они могли согреться традиционным горячим чаем — было выпито более 14 000 стаканов! Были и любимые угощения от партнеров для поддержания сил. Съедено 7 000 батончиков, 3 000 сырков, 4 500 булочек, 3 500 штук печенья! Продукты выдаются с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической предосторожности: в индивидуальной упаковке. Угощения были предоставлены постоянными партнерами. Благодарим за поддержку проекта и за возможность радовать гостей Трассы!

Трасса здоровья будет работать на новогодних праздниках в традиционном режиме: с 10.00 до 17.00 часов. На выходных гостей будут угощать ароматным чаем и лакомствами в индивидуальной упаковке.

Приглашаем всех посетить Трассу здоровья! Это отличная возможности провести время полезно, весело, а главное, безопасно всей семьей! Отдыхайте в сказочном зимнем лесу на новогодних праздниках: насладитесь пешими прогулками, покатайтесь на лыжах, слепите первого снеговика, поиграйте в снежки и подышите свежим воздухом хвойного леса! Самое лучшее оздоровление — через движение на свежем воздухе!