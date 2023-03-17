17 марта
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Жизнь

Трешку с пятиметровыми потолками и огромной лоджией продают в Москве за 15,2 млн рублей

Двухэтажную трехкомнатную квартиру в Москве продают за 37 млн рублей. Площадь трешки в лаконичном дизайне — 114 кв. м. Вдобавок идет необычная планировка. Объявление разместили на «Циан».

Трешку с пятиметровыми потолками продают в Москве за 15,2 млн рублей.
Трешку с пятиметровыми потолками продают в Москве за 15,2 млн рублей.
"Циан"

Трешка находится в Видном, проезд 1-й Калиновский, 1. До метро Домодедовская — 25 минут.

В 5−7 минутах на Машине ЖД Станция Расторгуево.

В квартире мансардные потолки высотой 5,5 метров. Также есть громадная лоджия, где можно оборудовать летнюю зону отдыха.

Лаконичный дизайн приятен для глаз. Мраморная плитка на полу в кухонной зоне, стильная лестница с теплым освещением. И большой простор за счет высоты.

Квартира полностью меблирована и оснащена техникой. Под плиткой проложен теплый пол, есть два кондиционера. Два совмещенных санузла.

Рядом с домом — Расторгуевский парк с детскими площадками и велодорожкой. Там часто проводят мероприятие для детей и взрослых .

«В этой части города растут многовековые сосны. Свежий воздух как за городом.» — говорит хозяин трешки.

Территория охраняемая, двери и ворота на паркинг открываются по телефонному звонку.

На просторных лестничных пролетах можно оставлять велосипеды и коляски, все под видеонаблюдением.

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