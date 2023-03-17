Трешку с пятиметровыми потолками и огромной лоджией продают в Москве за 15,2 млн рублей

Трешка находится в Видном, проезд 1-й Калиновский, 1. До метро Домодедовская — 25 минут.
В 5−7 минутах на Машине ЖД Станция Расторгуево.
В квартире мансардные потолки высотой 5,5 метров. Также есть громадная лоджия, где можно оборудовать летнюю зону отдыха.
Лаконичный дизайн приятен для глаз. Мраморная плитка на полу в кухонной зоне, стильная лестница с теплым освещением. И большой простор за счет высоты.
Квартира полностью меблирована и оснащена техникой. Под плиткой проложен теплый пол, есть два кондиционера. Два совмещенных санузла.
Рядом с домом — Расторгуевский парк с детскими площадками и велодорожкой. Там часто проводят мероприятие для детей и взрослых .
«В этой части города растут многовековые сосны. Свежий воздух как за городом.» — говорит хозяин трешки.
Территория охраняемая, двери и ворота на паркинг открываются по телефонному звонку.
На просторных лестничных пролетах можно оставлять велосипеды и коляски, все под видеонаблюдением.