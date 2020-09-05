Треть работников моторного завода в Барнауле могут попасть под увольнение

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка заявил, что барнаульский моторный завод направил заявку в Центр занятости о возможном увольнении около 80 человек, сообщает ГТРК «Алтай» .

Химочка отметил, что управление по труду и занятости уже подготовило инициативу на упреждение, которая поможет предприятию получить поддержку.

«Управление подготовило инструмент законодательный нормативный <…> И на каждого работника, который находится под риском увольнения, будет оказана поддержка более 18 тысяч рублей предприятию через Центр занятости», — подчеркнул министр.



В правительстве Алтайского края уверены, что такой шаг поможет в ближайшие два-три месяца снять напряженность на предприятии и сохранить коллектив.

Стоит отметить, что моторный завод — не единственное «сложное предприятие». Так, вынужденный простой более месяца продолжался и на «Роторе».

Объемы производства упали в таких отраслях как транспортное машиностроение, легкая промышленность и энергетика.

Ранее сообщали, что «Алтайвагон» и его рубцовский филиал планировали сократить порядка 1500 сотрудников, однако смогли сохранить коллектив.