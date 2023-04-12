Традиции в Великую среду
Перед праздником рекомендуется помыть окна. На Пасху солнце должно заглянуть в дом, осветить и очистить его своим священным светом. Уборку можно проводить как сегодня, так и в Четверг, который называют Чистым.
Садоводы и огородники должны обратить внимание на посадки, подготовку грядок, какие-либо работы на земле. С четверга верующие начинают активную подготовку к Пасхе, так что времени на работу с растениями может просто не найтись до самого понедельника.
Вечером выносят мыло на порог и оставляют на всю ночь. Такое мыло называется Четверговым, то есть заряжается ночью особыми силами. Утром в четверг мыло забирают в дом и используют при утреннем мытье — для здоровья, снятия сглаза и порчи.
По разным традициям Четверговую соль готовят либо утром в четверг, либо в ночь со среды на четверг. Такая соль, по поверьям, обладает оздоровительными и очистительными свойствами.
В старину в честь праздника Иоанна Лествичника пекли лесенки из теста. Считалось, что каждый член семьи должен съесть по лесенке, чтобы это принесло здоровье и благополучие в дом.
День лучше провести дома, не оставлять его без присмотра, заниматься домашними делами — убираться, стирать, готовить. Однако от тяжелой работы стоит отказаться.
Если идете в гости, то нужно приготовить подарок, который предназначен для использования в доме.
Что нельзя делать в Среду Страстной седмицы
- Нельзя думать о плохом завидовать — тайные черные мысли порой становятся ещё большим грехом, чем слова и действия.
- Нельзя скандалить, устраивать разборки и выяснение отношений, отчитывать, разговаривать на повышенных тонах, сквернословить.
- Нельзя врать, обманывать, мошенничать, преувеличивать, предавать, мстить, вести себя подло. В день, когда вспоминается предательство Иуды, такое поведение предосудительно.
- Не стоит наряжаться, как на праздник, использовать в большом количестве косметику.
- Нельзя отправляться на охоту и рыбалку, резать домашнюю птицу и скот, обижать животных, прогонять, ругать, кидать в них что-то. Нельзя рубить дрова.
- В старину не полагалось ходить по двору. Скот в это время запирали в хлеву, а сами старались сидеть дома, при этом не шуметь, не ругаться, не греметь посудой, не хлопать дверьми. Также лучше лишний раз не смотреть в окна, только по необходимости. Бытовало поверье, что именно в этот день с Домового слезает старая шкура (зимняя), потому он бесится, не узнает домочадцев, может навредить людям и животным.
- Нельзя ходить в гости к своим родителям — к ссоре. При этом не стоит ругаться с членами семьи и родственниками — даже легкая ссора может иметь долгосрочные последствия, от которых не выиграет ни одна из сторон.
- Нельзя заниматься тяжелой физической работой, поднимать тяжести — к болезням суставов.
- Не рекомендуется сегодня надевать черные и темные вещи — притянуть к себе злые силы, негатив. Если никакой возможности отказаться от темных вещей нет, то их нужно разнообразить яркими и цветными.
Народные приметы на 12 апреля
- При северном ветре прогремел первый гром — весна будет холодной.
- Если при первом громе дует ветер с восточной или южной стороны — теплая весна.
- При первом громе ветер с запада — весна окажется мокрой, с частыми дождями.
- Гуси летят высоко — ожидайте дождливую погоду.
- Одуванчики зацвели — лето будет короткое, настанет поздно и закончится рано.
- Птицы строят гнёзда на южной стороне деревьев или домов — холодное лето.
- Листья на берёзе появились раньше чем на ольхе — лето предстоит сухое.
- Дожди часто идут — к грибному лету.
- Пчелы уже полетели — весна будет теплой и даже жаркой.