12 апреля — церковный праздник Великая среда или Среда Страстной седмицы и народный Иван Лествичник. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции в Великую среду

Перед праздником рекомендуется помыть окна. На Пасху солнце должно заглянуть в дом, осветить и очистить его своим священным светом. Уборку можно проводить как сегодня, так и в Четверг, который называют Чистым.

Садоводы и огородники должны обратить внимание на посадки, подготовку грядок, какие-либо работы на земле. С четверга верующие начинают активную подготовку к Пасхе, так что времени на работу с растениями может просто не найтись до самого понедельника.

Вечером выносят мыло на порог и оставляют на всю ночь. Такое мыло называется Четверговым, то есть заряжается ночью особыми силами. Утром в четверг мыло забирают в дом и используют при утреннем мытье — для здоровья, снятия сглаза и порчи.

По разным традициям Четверговую соль готовят либо утром в четверг, либо в ночь со среды на четверг. Такая соль, по поверьям, обладает оздоровительными и очистительными свойствами.

В старину в честь праздника Иоанна Лествичника пекли лесенки из теста. Считалось, что каждый член семьи должен съесть по лесенке, чтобы это принесло здоровье и благополучие в дом.

День лучше провести дома, не оставлять его без присмотра, заниматься домашними делами — убираться, стирать, готовить. Однако от тяжелой работы стоит отказаться.

Если идете в гости, то нужно приготовить подарок, который предназначен для использования в доме.

Ночная служба на Пасху в Барнауле. Анна Зайкова

Что нельзя делать в Среду Страстной седмицы

Нельзя думать о плохом завидовать — тайные черные мысли порой становятся ещё большим грехом , чем слова и действия.

чем слова и действия. Нельзя скандалить , устраивать разборки и выяснение отношений , отчитывать , разговаривать на повышенных тонах , сквернословить.

устраивать разборки и выяснение отношений отчитывать разговаривать на повышенных тонах сквернословить. Нельзя врать , обманывать , мошенничать , преувеличивать , предавать , мстить , вести себя подло. В день , когда вспоминается предательство Иуды , такое поведение предосудительно.

обманывать мошенничать преувеличивать предавать мстить вести себя подло. В день когда вспоминается предательство Иуды такое поведение предосудительно. Не стоит наряжаться , как на праздник , использовать в большом количестве косметику.

как на праздник использовать в большом количестве косметику. Нельзя отправляться на охоту и рыбалку , резать домашнюю птицу и скот , обижать животных , прогонять , ругать , кидать в них что-то. Нельзя рубить дрова.

резать домашнюю птицу и скот обижать животных прогонять ругать кидать в них что-то. Нельзя рубить дрова. В старину не полагалось ходить по двору. Скот в это время запирали в хлеву , а сами старались сидеть дома , при этом не шуметь , не ругаться , не греметь посудой , не хлопать дверьми. Также лучше лишний раз не смотреть в окна , только по необходимости. Бытовало поверье , что именно в этот день с Домового слезает старая шкура ( зимняя), потому он бесится , не узнает домочадцев , может навредить людям и животным.

а сами старались сидеть дома при этом не шуметь не ругаться не греметь посудой не хлопать дверьми. Также лучше лишний раз не смотреть в окна только по необходимости. Бытовало поверье что именно в этот день с Домового слезает старая шкура зимняя), потому он бесится не узнает домочадцев может навредить людям и животным. Нельзя ходить в гости к своим родителям — к ссоре. При этом не стоит ругаться с членами семьи и родственниками — даже легкая ссора может иметь долгосрочные последствия , от которых не выиграет ни одна из сторон.

от которых не выиграет ни одна из сторон. Нельзя заниматься тяжелой физической работой , поднимать тяжести — к болезням суставов.

поднимать тяжести — к болезням суставов. Не рекомендуется сегодня надевать черные и темные вещи — притянуть к себе злые силы , негатив. Если никакой возможности отказаться от темных вещей нет , то их нужно разнообразить яркими и цветными.

Пеликаны в Алтайском крае. Елена Бобаченко

Народные приметы на 12 апреля

При северном ветре прогремел первый гром — весна будет холодной.

Если при первом громе дует ветер с восточной или южной стороны — теплая весна.

При первом громе ветер с запада — весна окажется мокрой , с частыми дождями.

с частыми дождями. Гуси летят высоко — ожидайте дождливую погоду.

Одуванчики зацвели — лето будет короткое , настанет поздно и закончится рано.

настанет поздно и закончится рано. Птицы строят гнёзда на южной стороне деревьев или домов — холодное лето.

Листья на берёзе появились раньше чем на ольхе — лето предстоит сухое.

Дожди часто идут — к грибному лету.

Пчелы уже полетели — весна будет теплой и даже жаркой.

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