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Жизнь

Третьяковская галерея установит пеленальные столики в мужских туалетах

В мужских туалетах Государственной Третьяковской галереи со следующего года планируют установить пеленальные столики для детей, сообщает агентство новостей «Москва».

Младенец, ребенок.
Младенец, ребенок.
CC0

Представитель пресс-службы галереи отметил, что столики установят «по запросу гостей-джентльменов».

Помимо этого, в Третьяковской галерее собираются установить указатели, которые определят комфортные зоны для кормления ребенка. Таблички, по данным пресс-службы, должны установить «в ближайшее время».

К такому решению пришли после жалобы москвички. У себя на странице в Instagram она написала, что хотела покормить ребенка грудью во время экскурсии по галерее. Делала она это не демонстративно, с использованием специальной одежды. Но одна из сотрудниц музея «очень настойчиво» попросила ее уйти.

По иронии судьбы, говорила она это как раз в окружении картин, на которых женщины кормили грудью младенцев, пишет polit.ru.

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