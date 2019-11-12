Третьяковская галерея установит пеленальные столики в мужских туалетах

Представитель пресс-службы галереи отметил, что столики установят «по запросу гостей-джентльменов».
Помимо этого, в Третьяковской галерее собираются установить указатели, которые определят комфортные зоны для кормления ребенка. Таблички, по данным пресс-службы, должны установить «в ближайшее время».
К такому решению пришли после жалобы москвички. У себя на странице в Instagram она написала, что хотела покормить ребенка грудью во время экскурсии по галерее. Делала она это не демонстративно, с использованием специальной одежды. Но одна из сотрудниц музея «очень настойчиво» попросила ее уйти.
По иронии судьбы, говорила она это как раз в окружении картин, на которых женщины кормили грудью младенцев, пишет polit.ru.