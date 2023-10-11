Тревога застройщиков, стоимость яиц и дезинфекция приезжих. Что произошло в Алтайском крае 11 октября

- Застройщики, риэлторы и чиновники рассказали на экспертном совете в ИД «Алтапресс», что происходит на рынке жилья в Алтайском крае и почему он круто разворачивается в сторону ИЖС.
- АКЗС готовится к подведению итогов голосования по поводу закона о ветеринарии, а именно — о дезинфекции въезжающего в Россию транспорта.
- Жители Барнаула заметили в магазинах резкий скачок цен на куриные яйца. Десяток яиц категории С1 уже стоит 96,9 рублей.
- В Алтайской краевой библиотеке имени Шишкова проведут цикл бесплатных лекций о современном искусстве. Лекторий будет открыт с 18 октября по 20 марта.
- Прямых рейсов из Барнаула в Таиланд все-таки не будет. Рейс в Паттайю оказался слишком дорогим для жителей Алтайского края — из-за отсутствия спроса его сняли.
- В Барнауле у поворота в поселок Черницк на велосипедистку упал тополь. Женщина погибла.
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