Три самолета с 300 россиянами вылетели из Алма-Аты в Москву

Первые три самолета с россиянами вылетели из Алма-Аты в аэропорт «Чкаловский», сообщили в консульстве РФ в Алма-Ате. На борту каждого самолета по 100 человек, сообщает РИА Новости .

По словам консула-советника Владимира Малышева, отправка рейсов в Россию будет продолжаться до тех пор, пока не будут вывезены все желающие.

Дипломат не исключил, что в ближайшее время вылетят еще порядка 500 граждан РФ.

По данным МИД России, всего ведомство зарегистрировало 1600 заявок от россиян на вылет из Казахстана, пишет bfm.ru.

Прием граждан консульским отделом посольства России в Нур-Султане приостанавливается с 10 января, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на посольство России в Казахстане.

«В связи с введенным в Республике Казахстан чрезвычайным положением с 10 по 19 января 2022 года прием граждан отменен. Информация о возобновлении работы консульского отдела будет размещена дополнительно», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

В связи со сложившейся ситуацией в Казахстане до 19 января введено чрезвычайное положение. В республику по приглашению властей направлены миротворческие силы ОДКБ.

Между тем нацбанк Казахстана распорядился приостановить работу всех обменных пунктов в стране в целях безопасности, передает ТАСС.