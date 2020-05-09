Триколор в окне. Барнаульцы присоединились к акции «Флаги России. 9 мая».

Простые жители Алтайского края, а также целые организации и ведомства по случаю 75-летнего юбилея Великой Победы стали участниками всероссийской акции «Флаги России. 9 мая».

Многие барнаульцы еще с первых дней текущего месяца могли увидеть, что на городских зданиях появились украшения в виде триколора. Эта акция, согласно задумке организаторов, призвана показать единение и сплоченность жителей страны.

Первыми к всероссийскому мероприятию присоединились предприятия потребительского рынка, образовательные организации, учреждения культуры, спорта, здравоохранения, управляющие компании, региональное отделение ОНФ, общественные и волонтерские объединения.

Впрочем, акцию сразу же поддержали и обычные граждане — в окнах и на балконах квартир жители краевой столицы также начали вывешивать российские триколоры.

Правила участия в акции Для участия в акции «Флаги России. 9 мая» и при размещении российского триколора у себя дома рекомендуется соблюдать следующие правила. Флаг должен быть без загрязнений, посторонних изображений и не измят. Его нужно расположить на видном месте, в отдалении от деревьев, ограждений, конструкций, за которые он может зацепиться. На период проведения акции не рекомендуется совместное размещение иных флагов, исключение — копия Знамени Победы. При вывешивании без древка флаг может быть расположен горизонтально, либо вертикально. В последнем случае белая полоса полотнища должна находиться слева с точки зрения стоящего лицом к флагу. Если для размещения стяга используется древко, его необходимо закрепить под углом в 60 или 90 градусов надежной конструкцией при помощи любых бытовых крепежей к подоконнику, карнизу, оконной раме и т.д. Размещение флага на древке должно давать ему возможность развеваться на ветру. При любом способе крепления важно проверить конструкцию на предмет ее надежности, чтобы флаг не оказался на тротуаре или проезжей части.

Напомним, что в условиях пандемии коронавируса многие праздничные мероприятия по случаю Дня Победы обрели новый формат. Акция «Бессмертный полк» перешла в онлайн-режим.

Каждый, кто намерен встать в ряды «Бессмертного полка», может выставить фото своего родственника-ветерана в социальную сеть.

Также в Барнауле и крае 9 мая проходит серия других праздничных акций, таких, как «Окна памяти» и «Фонарики Победы».

Суть их заключается в том, что горожане разместят в своих окнах изображения ветеранов Великой Отечественной войны или тружеников тыла в знак признательности за Великую Победу. А вечером барнаульцы в знак памяти подойдут к окнам и зажгут импровизированные «фонарики». При этом источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов.

Новый формат в связи с вынужденными ограничениями из-за пандемии коронавируса получили и праздничные концерты, приуроченные ко Дню Победы.

Так, в Барнауле, несколько «фронтовых бригад» артистов выезжают во дворы многоквартирных домов и под окнами жителей города исполняют песни военных лет и поздравляют граждан с юбилеем Великой Победы.