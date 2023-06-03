Троицкая родительская суббота - 3 июня. Стихи и добрые пожелания

Храни Господь живых и дай покоя тем, кто нас покинул. В Троицкую родительскую субботу хочу пожелать вам мира, добра и здоровья. Молитесь за родных и близких, ушедших в мир иной. И пусть они нам снятся в добрых снах.

Все наши предки живы до тех пор, пока мы помним их, пока вспоминаем о том, как они жили и кем они были. Поминая усопших — мы даем им возможность жить вечно в наших сердцах. Пусть же в этот день вспоминаются только лишь хорошие вещи о тех, кого сегодня нет с нами.