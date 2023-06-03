3 июня
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Жизнь

Троицкая родительская суббота - 3 июня. Стихи и добрые пожелания

Троицкая родительская суббота относится к Вселенским родительским субботам. Она предшествует празднику Пресвятой Троицы и считается последним днем Ветхозаветной церкви перед раскрытием Церкви Христовой во всей полноте в День Пятидесятницы. Altapress.ru подготовил стихи и добрые пожелания с этим днем.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Поздравления с Троицкой родительской субботой в прозе

Храни Господь живых и дай покоя тем, кто нас покинул. В Троицкую родительскую субботу хочу пожелать вам мира, добра и здоровья. Молитесь за родных и близких, ушедших в мир иной. И пусть они нам снятся в добрых снах.

Все наши предки живы до тех пор, пока мы помним их, пока вспоминаем о том, как они жили и кем они были. Поминая усопших — мы даем им возможность жить вечно в наших сердцах. Пусть же в этот день вспоминаются только лишь хорошие вещи о тех, кого сегодня нет с нами.

Праздник памяти, праздник грусти. Поминая в Троицкую родительскую субботу умерших, давайте отложим все дела и посетим то место, где нашли они вечный покой. Пусть подарит им Господь царствие небесное и простит им все их прегрешения земные, а мы не будем забывать молиться об этом.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

Поздравления с Троицкой родительской субботой в стихах

Зажги свечу перед иконой,
О всех усопших помолись,
О тех, кто вклад вносил весомый
В твою сегодняшнюю жизнь.

О тех, кто больше не вернётся,
Хоть память образы хранит,
К кому душа, как прежде, рвётся,
Но мир другой для нас закрыт.

Пусть тает воск свечи горящей,
И к облакам струится дым,
Сегодня мы с мольбой скорбящей,
Всех, в небеса ушедших, чтим!

В день родительской субботы
Среди будней суеты
Отложи свои заботы,
Вспомни всех усопших ты.

Тех, кто больше не вернётся,
Добрым словом помяни.
Мы не видим их за солнцем,
Но глядят на нас они.

Пусть их берегут святые,
Небеса покой хранят.
Не забыты вы, родные,
Свечи в вашу честь горят!

Свеча горит, она не гаснет,
Как Троицкой субботы, ласка,
Родителей мы чувствуем незримо,
Над головою, в небесах пустынных.

Помолимся за них, закажем панихиду,
Оставим в прошлом горести, обиды,
Они ведь жили, верили, любили,
По ним тоскуем, их не забыли!

Свечи. Церковь. Молитва.
Свечи. Церковь. Молитва.
СС0

Поздравления с Троицкой родительской субботой в смс

Пришла суббота Троицкая к нам.
Мы вспомним тех, кого уж не вернуть!
Они, подобно солнечным лучам,
Нам освещают жизненный наш путь!

Давайте тихо близких мы помянем,
Помолимся за души их, покой!
И сами мы немного чище станем
Благодаря молитве столь простой!

С субботой Троицкой святой!
За тех, кто уж обрел покой
Сегодня свечи мы поставим,
Со светлой грустью их помянем
И вслух, и в сердце мы своем
Для них сейчас псалмы споем!

В Троицкую вас субботу
Призываю помянуть
Тех, кто нас уже покинул,
И пустился в вечный путь.

Помолитесь об усопших,
Вспомните своих родных.
В сердце пусть местечко будет
Для ушедших всех своих.

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