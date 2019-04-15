Тротуар в Москве засыпало мертвыми птицами

Руководитель московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский опубликовал фотографию, сделанную очевидцами. На снимке видно тротуар, усыпанный трупами около 30 свиристелей.
Эта проблема довольно часто встречается в мегаполисах, отметил Кульбачевский. Птицы могут погибать не только от столкновения с окнами высоток, но и небольших построек со стеклянными сооружениями.
Решить эту проблему могут наклейки с изображениями хищных птиц. Такая практика существует в других странах и успешно работает.