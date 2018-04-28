Очевидцы сообщают, что на дамбе недалеко от села Караси в Алтайском крае массово погибли рыба, пишут "Каменские известия".
На дамбе у алтайского села массово погибла рыба. Фото: "Каменские известия".
На дамбе у алтайского села массово погибла рыба. Фото: "Каменские известия".
На фотографии видно множество всплывших карасей и сазанов. Вся мертвая рыба находится у берега, в камышах.
По словам местных жителей, такую картину они наблюдают каждую весну. Скорее всего, рыба погибает от недостатка кислорода зимой подо льдом. С наступлением тепла она всплывает на поверхность.
Напомним, недавно в пруду барнаульского парка "Изумрудный" также массово погибла рыба.
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