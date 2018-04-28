На дамбе у алтайского села массово погибла рыба. Фото: "Каменские известия". На дамбе у алтайского села массово погибла рыба. Фото: "Каменские известия".

На фотографии видно множество всплывших карасей и сазанов. Вся мертвая рыба находится у берега, в камышах.

По словам местных жителей, такую картину они наблюдают каждую весну. Скорее всего, рыба погибает от недостатка кислорода зимой подо льдом. С наступлением тепла она всплывает на поверхность.

Напомним, недавно в пруду барнаульского парка "Изумрудный" также массово погибла рыба.