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Жизнь

Трусливому депутату, бросившему на морозе сбитую девушку, запретили веселиться до решения суда

В Бурятии освободили из-под домашнего ареста экс-зампреда Народного хурала Баира Жамбалова, обвиняемого в смертельном ДТП, сообщает региональный СК.

ДТП. Зима. Знак.
ДТП. Зима. Знак.
Versiya.info.

Напомним, в начале января 2020 года погибла 17-летняя девушка — оставили лежать на дороге после того, как ее сбил внедорожник. В наказание секретаря реготделения «Единой России» Жамбалова исключили из партии.

«На протяжении предварительного следствия после предъявления обвинения депутат содержался под домашним арестом. По завершении следственных действий на окончательной стадии расследования мера пресечения в отношении него была изменена, однако основные ограничения, которым он подвергался, оставлены», — рассказали в ведомстве.

Жамбалову запретили посещать общественные и увеселительные заведения, общаться с участниками уголовного процесса, управлять машинами, выходить в интернет и не только.

Народного избранника обвиняют по двум статьям: «нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти» и «оставление в опасности».

Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Сайты частных объявлений.

По данным следствия, вечером 5 января Жамбалов на своей Toyota Land Cruiser Prado, возвращаясь с рыбалки со скоростью не менее 104 км/час, сбил 17-летнюю девушку.

После этого депутат скрылся, а девушка вскоре скончалась в больнице от полученных травм.

«Спустя несколько часов после ДТП в полицию явился приятель депутата, находившийся с ним на рыбалке, и попытался взять вину на себя. Якобы перед отъездом они поменялись машинами, и депутат ехал отдельно на другом автомобиле», — отметили в СК.

Эксперты провели более 10 сложных экспертиз и исследований. Также тщательно осмотрели машины. В итоге депутата изобличили и задержали. Однако вину он так и не признал.

Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения — для передачи в суд.

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