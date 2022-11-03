Цена-качество: в какие мифы о моде и красоте верят россияне

Большинство россиян (70%) верят в существование определенных мифов и стандартов о красоте и моде, свидетельствуют результаты опроса сервиса объявлений «Юла», пишет «Газета.ру».

По мнению многих женщин, некоторые вещи смотрятся хорошо только на стройных, а мужчины уверены, что для хорошего образа нужно много денег.

Ношение золота и серебра 21% респондентов считают неуместным. 16% опрошенных пришли к мнению, что бижутерию можно носить до 30 лет.

Самыми распространенными мифами среди россиянок стали одежда и особенности фигуры.

18% представительниц прекрасного пола считают, что многие вещи смотрятся хорошо только на худых людях, а 20% рекомендовали бы отказаться от каблуков высоким девушкам.

Мода. Магазин. Одежда. СС0

Прагматичны, в вопросах моды оказались мужчины. В первую очередь они обращают внимание на стоимость вещей.

По данным исследования большинство российских мужчин экспериментируют с одеждой редко, каждый десятый (8%) уверен, что сочетать в одном образе несколько цветов не лучшая идея.

Почти треть россиян (30%) не верят, что высокая цена есть признак качества. 18% столичных ценителей моды считают, что стильный образ стоит больших денег.

Интересно Дольче или Габбана? Тест: насколько хорошо вы ориентируетесь в мире моды.