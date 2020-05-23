Циклопы и стаи гольянов: подводные джунгли мистического озера на Алтае исследовали водолазы

Дайверам этой жаркой весной необычайно повезло с погодой — штиль, яркое солнце. Тепло на берегу озера резко сменяется «бодрящей» водой — плюс три градуса.

Водолазы сняли водоросли на обломках скальной породы, даже икринки у циклопов! <Так называют веслоногих рачков>.

Стаи рыбешек-гольянов с любопытством проплывали мимо дайверов. Уже глубже — останки затонувшего пирса заповедника, построенного в начале 60-х годов из толстых сосновых бревен. А также — затонувшая дамба метеостанции у Яйлю.

А вот глубже 15 метров подводный мир отражается в «свечении» специальных мощных фонарей — солнечные лучи туда почти не доходят. Мрак, ночная глубина.

В Телецком озере на 40-метровой глубине царит вечная ночь и холод, естественных источников света нет.

Местные «бермуды»

Авиакомпания S7 Airlines составила в своем профиле Instagram список самых мистических мест России. В рейтинг попало Телецкое озеро.

«Телецкое озеро на Алтае привлекает любителей мрачных легенд историей про „лес мертвецов“, который расположен на дне. Глубина озера у водопада Корбу достигает 325 метров, а температура там даже летом не превышает 4 градусов, так что проверить легенду не удастся», — так описала алтайское озеро авиакомпания.

Завораживающее место

Не так давно сервис Google Карты выбрал 15 завораживающих мест в разных уголках России. В список попало Телецкое озеро.

«Золотое Озеро» — так это место называют жители Алтая. Дайверы рассказывают, что на глубине можно встретить необычные виды рыб и окаменевшие реликтовые деревья", — говорится в описании озера компанией.

Подводная река

В 2012 году новосибирские дайверы во время очистки дна Телецкого озера в Горном Алтае от мусора обнаружили подводную реку. Ранее никто не слышал ни об одной подводной реке в Телецком озере. Дайверы утверждают, что в обнаруженной реке очень сильное течение. Ученые изучают этот природный объект.

Метеостанция на глубине

Дайверами найдена плавучая метеостанция. Со слов старожилов, она установлена на плот в 70-х. Сейчас более чем 10−12-и метровая конструкция покоится на глубине более 50 метров.

На конструкции установлены приборы для метеонаблюдений, кабели, виден керамический изолятор — питание подавалось с берега. Оборудование в идеальной сохраности, нетронуто и не разграблено. Видны следы воздействия давления воды.

Версия, что это плавучая метеостанция, установленная на Телецком озере в 50 — 60-е гг. пока не нашла достоверного подтверждения.

Люди под водой

Обычно озеро благосклонно к людям, но иногда проявляет свой суровый нрав, показывая, «кто в доме хозяин». Его жертвы навеки находят покой в его холодной бездонной пучине.