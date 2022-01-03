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Жизнь

Цитрусовое меню. ТОП-3 десерта из мандаринов без выпечки

Мандарины, оставшиеся после Нового года, необязательно есть просто так. Из них можно приготовить необычные и вкусные десерты. К тому же altapress.ru уже подобрал интересные рецепты.

Мандарины.
Мандарины.
Анна Зайкова
1
Рулет из печенья с мандаринами

Ингредиенты

  • Крекеры — 100 г;
  • Мандарины — 500−550 г;
  • Бананы — 250 г;
  • Сыр сливочный — 200 г;
  • Мед — 1 столовая ложка;
  • Какао-порошок — 1 столовая ложка.
Мандарины. Фрукты.
Мандарины. Фрукты.
СС0

Приготовление

Крекеры измельчите в блендере до состояния крошки. Соедините их с бананами, перебитыми в кашицу, и какао-порошком. Из получившейся массы замесите тесто.
Раскатайте тесто на пергаменте в тонкий пласт и смажьте его кремом из сливочного сыра, смешанного с медом. На раскатанный пласт «шеренгой» выложите мандарины. Затем с помощью пергамента (чтобы не замарать руки) сверните рулет так, чтобы фрукты остались внутри. Отправьте угощение в холодильник на несколько часов. Готово! Можно нарезать десерт.

2
Мандариновые конфеты

Ингредиенты

  • Мандарины — 3 штуки;
  • Шоколад — 50 г;
  • Арахис — горсть.
Фрукты в супермаркете. Мандарины.
Фрукты в супермаркете. Мандарины.
СС0

Приготовление

В микроволновке растопите шоколад и поочередно окуните в него дольки мандарина. Затем будущие конфеты обваляйте в арахисе, измельченном ножом или в блендере. Получившиеся конфеты выложите на пергаментную бумагу и отправьте в холодильник на 15−20 минут для застывания. Просто, вкусно и эффектно!

3
Стаканчики с йогуртом

Ингредиенты

  • Мандарины — 5−6 штук;
  • Йогурт несладкий — 200 мл;
  • Сливки жирностью 20−33% - 120 мл;
  • Шоколад белый — 150 г;
  • Шоколад черный — 15 г (для украшения).
Мандарин.
Мандарин.
СС0

Приготовление

Шоколад, залитый сливками, растопите на водяной бане. Затем остудите массу, добавьте в нее йогурт и перемешайте до однородности.
На дно двух стаканов плотно уложите дольки мандаринов без кожуры. Залейте их частью крема. Дальше повторите слои.
Десерт украсьте оставшимися мандариновыми дольками и крошкой черного шоколада. Приятного аппетита!

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