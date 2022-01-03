Цитрусовое меню. ТОП-3 десерта из мандаринов без выпечки

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Рулет из печенья с мандаринами

Ингредиенты

Крекеры — 100 г;

Мандарины — 500−550 г;

Бананы — 250 г;

Сыр сливочный — 200 г;

Мед — 1 столовая ложка;

Какао-порошок — 1 столовая ложка.

Мандарины. Фрукты. СС0

Приготовление

Крекеры измельчите в блендере до состояния крошки. Соедините их с бананами, перебитыми в кашицу, и какао-порошком. Из получившейся массы замесите тесто.

Раскатайте тесто на пергаменте в тонкий пласт и смажьте его кремом из сливочного сыра, смешанного с медом. На раскатанный пласт «шеренгой» выложите мандарины. Затем с помощью пергамента (чтобы не замарать руки) сверните рулет так, чтобы фрукты остались внутри. Отправьте угощение в холодильник на несколько часов. Готово! Можно нарезать десерт.