Цитрусовое меню. ТОП-3 десерта из мандаринов без выпечки

Ингредиенты
- Крекеры — 100 г;
- Мандарины — 500−550 г;
- Бананы — 250 г;
- Сыр сливочный — 200 г;
- Мед — 1 столовая ложка;
- Какао-порошок — 1 столовая ложка.
Приготовление
Крекеры измельчите в блендере до состояния крошки. Соедините их с бананами, перебитыми в кашицу, и какао-порошком. Из получившейся массы замесите тесто.
Раскатайте тесто на пергаменте в тонкий пласт и смажьте его кремом из сливочного сыра, смешанного с медом. На раскатанный пласт «шеренгой» выложите мандарины. Затем с помощью пергамента (чтобы не замарать руки) сверните рулет так, чтобы фрукты остались внутри. Отправьте угощение в холодильник на несколько часов. Готово! Можно нарезать десерт.
Ингредиенты
- Мандарины — 3 штуки;
- Шоколад — 50 г;
- Арахис — горсть.
Приготовление
В микроволновке растопите шоколад и поочередно окуните в него дольки мандарина. Затем будущие конфеты обваляйте в арахисе, измельченном ножом или в блендере. Получившиеся конфеты выложите на пергаментную бумагу и отправьте в холодильник на 15−20 минут для застывания. Просто, вкусно и эффектно!
Ингредиенты
- Мандарины — 5−6 штук;
- Йогурт несладкий — 200 мл;
- Сливки жирностью 20−33% - 120 мл;
- Шоколад белый — 150 г;
- Шоколад черный — 15 г (для украшения).
Приготовление
Шоколад, залитый сливками, растопите на водяной бане. Затем остудите массу, добавьте в нее йогурт и перемешайте до однородности.
На дно двух стаканов плотно уложите дольки мандаринов без кожуры. Залейте их частью крема. Дальше повторите слои.
Десерт украсьте оставшимися мандариновыми дольками и крошкой черного шоколада. Приятного аппетита!