Цветение маральника открывает туристический сезон на Алтае. Из-за обилия цветения этого прекрасного растения целые горы в Горном Алтае становятся фиолетовыми. Таким Алтай бывает только раз в году — весной! Это настоящее чудо должен увидеть каждый. Ни один любитель ярких фотографий не останется равнодушным и получит множество впечатлений и восторга!

Предлагаем провести майские праздники ярко и насыщенно! Мы подобрали варианты отдыха в Горном Алтае на любой вкус.

Для тех, кто хочет посетить праздник «Цветение Маральника» есть однодневные туры с доставкой туда-обратно. Трансфер на праздник «Цветение Маральника» стоимость 1200 руб./чел.

Для тех, кто хочет насладиться цветущим Алтаем подольше и провести здесь майские праздники мы приготовили отличные варианты туров выходного дня! Проживание с 01.05 по 04.05., стоимость 2 250 руб./чел при 2-х местном размещении.

Тур выходного дня в Горном Алтае с 04.05. по 05.05., стоимость 4500 руб./чел. — при 2-х местном размещении. В стоимость входит доставка, проживание, питание, экскурсии.

Цветение маральника. Фото предооставлено компанией «Авиафлот» Цветение маральника. Фото предооставлено компанией «Авиафлот» Цветение маральника. Фото предооставлено компанией «Авиафлот»

Туристическая компания «Авиафлот» займётся организацией вашего путешествия, которое подарит только яркие воспоминания в виде красочных фотографий.

Приобрести доставку, проживание и экскурсии можно в офисах туристической компании «Авиафлот», просто позвонив по номеру (3852)22−66−66, а также на сайте компании «Авиафлот.

*Стоимость действительная на момент публикации и указана на человека при 2-х местном размещении. Подробности уточняйте у менеджеров компании «Авиафлот».