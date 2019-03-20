Предлагаем провести майские праздники ярко и насыщенно! Мы подобрали варианты отдыха в Горном Алтае на любой вкус.
Для тех, кто хочет посетить праздник «Цветение Маральника» есть однодневные туры с доставкой туда-обратно.
- Трансфер на праздник «Цветение Маральника» стоимость 1200 руб./чел.
Для тех, кто хочет насладиться цветущим Алтаем подольше и провести здесь майские праздники мы приготовили отличные варианты туров выходного дня!
- Проживание с 01.05 по 04.05., стоимость 2 250 руб./чел при 2-х местном размещении.
- Тур выходного дня в Горном Алтае с 04.05. по 05.05., стоимость 4500 руб./чел. — при 2-х местном размещении.
В стоимость входит доставка, проживание, питание, экскурсии.
Туристическая компания «Авиафлот» займётся организацией вашего путешествия, которое подарит только яркие воспоминания в виде красочных фотографий.
Приобрести доставку, проживание и экскурсии можно в офисах туристической компании «Авиафлот», просто позвонив по номеру (3852)22−66−66, а также на сайте компании «Авиафлот.
*Стоимость действительная на момент публикации и указана на человека при 2-х местном размещении. Подробности уточняйте у менеджеров компании «Авиафлот».