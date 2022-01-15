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Жизнь

Туалетная кабинка с детской горкой на Алтайской улице в Москве рассмешила россиян

Туалетная кабинка с детской горкой, обнаруженная в Москве, озадачила и рассмешила россиян.

Странные горки.
Странные горки.
Интересная Москва, vk.com

Фото объекта появилось в группе ВКонтакте «Интересная Москва».

На снимке детская горка установлена прямо у туалетной кабинки.

Инсталляция появилась в районе Гольяново на Алтайской улице.

В комментариях обратили внимание на закрепленную табличку на кабинке с надписью «Эверест», пишет «Мослента».

«Интересно, кто-нибудь успел покорить Эверест?» — пошутили пользователи.

Комментаторы на этом не остановились: «Детям пока кататься нельзя- сделают документы на сертификацию, тогда пожалуйста!», «Россия-страна ОГРОМНЫХ возможностей», «Дерьмовые какие-то горки», «На тот случай если закончилась бумага».

Между тем после введения ГОСТа на детские снежные горки в Барнауле перестали строить эти ледяные аттракционы, а построенные — разломали.

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