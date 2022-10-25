Туман и гололедица. Слякотная погода установит свои права в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае
Днем 25 октября в регионе ожидается +3…+8 градусов.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман, на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В ночь на 26 октября — -1,-6 градусов, в предгорьях местами до -11 градусов, без осадков.
Погода в Барнауле
В столице края днем будет +4…+6 градусов.
Преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 2−7 м/с.
Ночью температура понизится до −3… −5 градусов, без осадков.