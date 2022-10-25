Туман и гололедица. Слякотная погода установит свои права в Алтайском крае

Плюсовая температура, гололедица и туман — разные состояния осени смешаются в одно 25 октября в Алтайском крае.

Дождь и слякоть в Барнауле. 6 декабря 2019 года.

Погода в Алтайском крае

Днем 25 октября в регионе ожидается +3…+8 градусов.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В ночь на 26 октября — -1,-6 градусов, в предгорьях местами до -11 градусов, без осадков.

Погода в Барнауле

В столице края днем будет +4…+6 градусов.

Преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 2−7 м/с.

Ночью температура понизится до −3… −5 градусов, без осадков.