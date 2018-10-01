Туристы делятся космическими фото природы Алтая

Посетившие красивейшие места Горного Алтая делятся своими фотовпечатлениями в паблике «Природа Алтая».
Звезды и космос осенью, лики духов на родниковом озере, утонченная утренняя изморозь на желтых листьях. Все это — осень на Алтае.
Осень-2018 побаловала туристов и местных жителей — бабье лето не хочет расставаться с землей Алтая.
Посетившие красивейшие места Горного Алтая делятся своими фотовпечатлениями в паблике «Природа Алтая».
Звезды и космос осенью, лики духов на родниковом озере, утонченная утренняя изморозь на желтых листьях. Все это — осень на Алтае.
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