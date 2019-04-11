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11 апреля 4°C

Тяжелая артиллерия. Митрополит Сергий встал на защиту проекта барнаульского собора

На очередной градостроительный совет по эскизу храма у парка «Солнечный ветер» пришел сам митрополит Сергий. Ему уступили место во главе стола, а после единодушного одобрения эскиза проекта с почтением проводили. Робкие комментарии и слова критики владыка опротестовал.

Митрополит Сергий высадил ели.
Митрополит Сергий высадил ели.
Анна Зайкова, altapress.ru
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Жизнь

Напомним, что проект храма представили градосовету в январе. Он получил солидную порцию критики: вместо заявленного кафедрального собора Спаса Нерукотворного архитекторы представили «рядовую церковь». Также совет усомнился в том, что храм в принципе нужен на территории парка и его смущала перспектива вырубки деревьев.

Очередной градосвет по эскизу храма начался с доброжелательного приветствия. Глава Алтайской митрополии Сергий за руку поздоровался с членами градосовета, в том числе Сергеем Деминым, замом мэра по градостроительству и земельным отношениям и Сергеем Боженко, замом директора МКУ «Архитектура». Владыку усадили во главе стола градосовета.

Градосовет по эскизу храма.
Градосовет по эскизу храма.
Altapress.ru

Как изменился проект

Архитекторы изменили расположение здания храма и место основного входа, убрали с территории собора детские площадки. От ул. Петра Сухова до развлекательного парка территорию должна разделить аллея.

Для озеленения площадки архитекторы пригласили специалистов из НИИ Лисавенко. Они заключили, что парк в основном зарос диким кленом. Для строительства здания и благоустройства его вырубят, частично заменив березами и елями.

Градосовет по эскизу храма.
Градосовет по эскизу храма.
Altapress.ru

Вместо пандусов для маломобильных групп населения в задней части храма предусмотрены специальные подъемники для колясок.

Мнения градосовета

Члены градосовета единодушно отметили, что представленный эскиз стал лучше. Разработчикам лишь предложили расширить диагональную аллею и спроектировать зеленую зону с территорией храма. Архитектор Владимир Золотов настаивал, что «в данной градостроительной ситуации есть возможность канонического размещения храма. Это улучшит застройку проспекта Ленина, подчеркнет структуру парка».

Вопросы о целесообразности его размещения в парке и об архитектуре здания не поднимались.

Ответ митрополита Сергия

Градосовет по эскизу храма.
Градосовет по эскизу храма.
Altapress.ru

Регламент градостроительного совета дает возможность заказчику прокомментировать проект. Митрополит Сергий заявил, что он абсолютно не согласен с замечаниями:

Погоня за географической правильностью (размещения храма, — прим. ред.) не закреплено каноническими и тем более архитектурными нормами. Есть одна норма: в архитектуре должно преобладать золотое сечение. Любая асимметрия вызывает у человека чувство душевной неуспокоенности. Смещение храма приведет к тому, что мы аллею ветеранов начнем «давить».

Что в итоге решили

Так как особых замечаний к проекту не было, его приняли. Воздержался только Золотов. И зря, как заметил митрополит.

А в конце он так объяснил свое присутствие на градосовете:

Если хочешь, чтобы что-то получилось, нужно самому двигаться. Поэтому пришел, чтобы довести дело до логического конца. Если хочешь что-то хорошо сделать, сделай сам. Желаю вам божиего благословения.

Сергей Демин лично проводил митрополита за дверь зала заседания.

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