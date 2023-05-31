1 июня
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Жизнь

Тяжесть небоскребов вдавливает мегаполис в затвердевший грунт

Геологи с тревогой сообщили, что у Нью-Йорка незавидное будущее. И мегаполис просто уйдет под воду, став американской Венецией.

Нью-Йорк.
Нью-Йорк.
https://unsplash.com/

Город медленно опускается под собственной тяжестью, указывает Газета.Ru.

"Вес" мегаполиса

Общий вес всех зданий составляет примерно 1,5 трлн тонн.

Ледники

Город медленно, но верно опускается под воду. Причина - повышение уровня моря, таяние ледников. То есть - глобальное потепление. Город уязвим и перед стихийными бедствиями — наводнениями.

Венеция?

По прогнозам геологов, Нью-Йорк станет американской Венецией. Но через сотни лет.

Статья опубликована в журнале Earth's Future, релиз есть на сайте Phys.org.

Ранее сообщалось, что виллы и дворцы на берегу Босфора уйдут под воду. Из-за поднятия уровня Мраморного моря в будущем часть Стамбула уйдет под воду.

Уровень мирового океана повысится из-за таяния ледников.

Мраморное море поднимется как минимум на 50 см и затопит виллы на берегу Босфора, а также район Кадыкей. Для защиты дворцов необходимо возвести стены.

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