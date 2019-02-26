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У активистов возникли вопросы к голосованию за место для главной елки Барнаула

25 февраля администрация Барнаула объявила результаты голосования за площадки, на которых будут проводить празднования Нового года. Активисты сообщества «Шпиль» заподозрили организаторов опроса в накрутке голосов. В мэрии претензии опровергли.

Открытие елки на площади Сахарова, 29 декабря 2018 года.
Открытие елки на площади Сахарова, 29 декабря 2018 года.
Анна Зайкова, altapress.ru

Как завершилось голосование

«Главный новогодний городок возводить на пл. Сахарова, дополнительным местом для народных гуляний сделать пешеходную зону ул. Мало-Тобольской» — такой вариант победил в голосовании, сообщает сайт мэрии. За него отдали 18,5 тыс. голосов.

За то, чтобы все гуляния сосредоточить на ул. Мало-Тобольской, проголосовали 10,9 тыс. человек. За вариант ограничиться площадью Сахарова отдали предпочтения 5 тыс. раз.

Антон Шеломенцев,
председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи:

Результаты показали, что горожане поддержали предложенный нами в прошедшем году формат проведения новогодних мероприятий. Согласно голосованию для горожан главным местом проведения остается площадь Сахарова, второстепенным — улица Мало-Тобольская.

Напомним, в декабре 2018 года на пешеходной улице Мало-Тобольской впервые обустроили снежный городок с новогодней елкой, ледяными барельефами, светящимися фигурами и детскими аттракционами.

Открытие елки на площади Сахарова, 29 декабря 2018 года.
Открытие елки на площади Сахарова, 29 декабря 2018 года.
Анна Зайкова, altapress.ru

Какие вопросы возникли к онлайн-опросу

ИТ-специалист и активист городского сообщества «Шпиль» Иван Дворцов опубликовал расследование, в котором утверждает: реально в опросе поучаствовало меньшее число горожан. Он предполагает, что часть голосов «накрутили».

В качестве доказательства он приводит запись, на которой видно: с вечера 20 февраля до утра следующего дня за один из вариантов прибавлялось по голосу с интервалом в 10 секунд.

Потом процедура повторялась с другими вариантами.

Отметим, что голосование шло с 15 февраля. К 20-му числу лидировал победивший вариант (площадь Сахарова + улица Мало-Тобольская), а вариант с площадью Сахарова был на втором месте, но еще через пять дней он переместился на третью позицию.

Что рассказали в мэрии

В мэрии Барнаула заявили, что не применяли накрутки. Как там объяснили редакции altapress.ru, в этом не было смысла потому, что в результате все равно победил тот вариант, который и так применялся в этот Новый год — новогоднюю елку нужно будет возводить на пл. Сахарова, а дополнительным местом гуляний сделать пешеходную зону на ул. Мало-Тобольской.

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