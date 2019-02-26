У активистов возникли вопросы к голосованию за место для главной елки Барнаула

25 февраля администрация Барнаула объявила результаты голосования за площадки, на которых будут проводить празднования Нового года. Активисты сообщества «Шпиль» заподозрили организаторов опроса в накрутке голосов. В мэрии претензии опровергли.

Как завершилось голосование

«Главный новогодний городок возводить на пл. Сахарова, дополнительным местом для народных гуляний сделать пешеходную зону ул. Мало-Тобольской» — такой вариант победил в голосовании, сообщает сайт мэрии. За него отдали 18,5 тыс. голосов.

За то, чтобы все гуляния сосредоточить на ул. Мало-Тобольской, проголосовали 10,9 тыс. человек. За вариант ограничиться площадью Сахарова отдали предпочтения 5 тыс. раз.

Антон Шеломенцев,

председатель комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи:

Результаты показали, что горожане поддержали предложенный нами в прошедшем году формат проведения новогодних мероприятий. Согласно голосованию для горожан главным местом проведения остается площадь Сахарова, второстепенным — улица Мало-Тобольская.

Напомним, в декабре 2018 года на пешеходной улице Мало-Тобольской впервые обустроили снежный городок с новогодней елкой, ледяными барельефами, светящимися фигурами и детскими аттракционами.

Открытие елки на площади Сахарова , 29 декабря 2018 года. Анна Зайкова , altapress.ru

Какие вопросы возникли к онлайн-опросу

ИТ-специалист и активист городского сообщества «Шпиль» Иван Дворцов опубликовал расследование, в котором утверждает: реально в опросе поучаствовало меньшее число горожан. Он предполагает, что часть голосов «накрутили».

В качестве доказательства он приводит запись, на которой видно: с вечера 20 февраля до утра следующего дня за один из вариантов прибавлялось по голосу с интервалом в 10 секунд.

Потом процедура повторялась с другими вариантами.

Отметим, что голосование шло с 15 февраля. К 20-му числу лидировал победивший вариант (площадь Сахарова + улица Мало-Тобольская), а вариант с площадью Сахарова был на втором месте, но еще через пять дней он переместился на третью позицию.

Что рассказали в мэрии

В мэрии Барнаула заявили, что не применяли накрутки. Как там объяснили редакции altapress.ru, в этом не было смысла потому, что в результате все равно победил тот вариант, который и так применялся в этот Новый год — новогоднюю елку нужно будет возводить на пл. Сахарова, а дополнительным местом гуляний сделать пешеходную зону на ул. Мало-Тобольской.