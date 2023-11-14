14 ноября
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Жизнь

У барнаульцев из крана может потечь зеленая вода

Проверка оборудования на герметичность проходит в Барнауле ежегодно, однако многие не замечают ее, потому что отключение горячей воды не требуется. В некоторых случаях может пойти зеленая вода, сообщает СГК.

У барнаульцев из крана может потечь зеленая вода.
У барнаульцев из крана может потечь зеленая вода.
СГК

Во время проверки в теплоноситель добавят краситель флуоресцеин натрия.

Безопасно ли это?

Энергетики будут использовать краситель «Уранин-А». Он безвреден. Его необходимая концентрация будет поддерживаться и контролироваться в течение всего периода проверки. Полностью он растворится спустя две-три недели.

Отмечается, что это продлится с 21 ноября по 5 декабря.

Если в период проведения испытаний из крана в квартире потечет вода зеленого цвета, то обязательно нужно звонить по телефону диспетчерской службы теплосетевого подразделения СГК в Барнауле: 599-715.

В норме вода должна оставаться без изменения цвета.

Ранее стало известно, что за новая "Чудо-Белка" появилась в барнаульском парке "Изумрудный".

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