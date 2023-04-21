У барнаульцев появился шанс возродить старейшую площадь города

Демидовская площадь — это отражение сути и истории, некогда культурный, а ныне исторический центр Барнаула. Но в последние годы главный объект города начал терять свой первоначальный облик и пустовать из-за отсутствия инфраструктуры. Altapress.ru рассказывает, как этого можно избежать.

15 апреля в Барнауле стартовало онлайн-голосование по выбору общественных территорий в 2024 году. По нацпроекту «Жилье и городская среда» можно привести в порядок один объект из 37 общественных территорий.

На голосование представили, например, сквер Победы, несколько бульваров, аллей и зеленых зон в разных районах города.

Однако неравнодушные к истории города барнаульцы предлагают выбрать именно Демидовскую площадь. И на то есть причины.

Прокладка путей у Демидовской площади , 1947 год. vk.com/public71335292

Экскурс в историю

В 1818 году ранее Конюшенную площадь поручили обустроить в качестве места для обелиска в честь столетия горного производства на Алтае.

К середине XIX века площадь уже с новым названием стала настоящим культурным центром Барнаула.

В архитектурный ансамбль Демидовской площади входят Горное училище, Горный госпиталь, богадельня для инвалидов сереброплавильного завода с церковью Дмитрия Ростовского и Демидовский столп.

С момента основания прошло более двухсот лет. Сереброплавильный завод прекратил работу в 1893 году, да и остальные объекты, кроме храма, давно стали памятниками истории и туристическими объектами.

Истрепавшийся вид

Время для всего ансамбля не прошло бесследно, но площадь, кажется, пострадала больше всех.

Барнаульцы стали замечать истрепавшийся вид столпа, развалившиеся асфальтовые дорожки, на которых люди запинаются. И даже цветы высаживают не всегда — как будто сам старый, серый вид площади не позволяет появляться на ней чему-то яркому и прекрасному.

Отзывы барнаульцев о Демидовской площади. 2GIS Отзывы барнаульцев о Демидовской площади. 2GIS Отзывы барнаульцев о Демидовской площади. 2GIS Отзывы барнаульцев о Демидовской площади. 2GIS Отзывы барнаульцев о Демидовской площади. 2GIS

Горожане замечают и отсутствие лавочек. При строительстве об окружающей территории не задумывались — был важен лишь столп. Потом о местах отдыха думать стало некогда. А в последние годы с расширением города все дальше от исторического центра площадь и вовсе стали забывать.

Проходимость у исторического места тоже крайне мала — даже туристов особо не видно. Не говоря уж о местных жителях, которые предпочитают смотреть на столп издалека — там, где можно посидеть и не чувствовать себя некомфортно среди запустения.

Не дать кануть в Лету

Барнаульцы считают, что главную площадь города нельзя так легко предавать истории, чтобы однажды она стала просто руинами на окраине города.

Особенно, когда можно восстановить ее. И даже сделать еще лучше, чем есть.

Проект благоустройства уже готов. Если Демидовская площадь победит в голосовании, там проложат новые пешеходные дорожки, озеленят территорию, как положено, установят скамейки и ограждения по периметру сквера.

Дизайн-проект благоустройства Демидовской площади. 22.gorodsreda.ru Дизайн-проект благоустройства Демидовской площади. 22.gorodsreda.ru

Кстати, в парках «Изумрудный» и «Юбилейный» уже запланированы работы по облагораживанию суммарно на 235 млн рублей.

А ранее барнаульцам предложили рассказать, какие маршруты, развлечения и объекты больше всего порадовали бы их в Изумрудном парке. Так, например, отдельный маршрут для влюбленных может появиться в зеленой зоне.