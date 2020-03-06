У богатого друга Путина появилась подруга на 53 года младше его

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, известный своими сексуальными похождениями, покинул свою 34-летнюю подругу Франческу Паскале после 12 лет совместного проживания, сообщает AFP.

83-летний миллиардер сообщил, что они остаются друзьями с женщиной, которая каждый день просила взять ее в жены.

Дважды разведенный Берлускони попал под чары 30-летней манекенщицы Марты Фашина, которая работает в его партии «Вперед, Италия».

Модель на 53 года младше своего возлюбленного, пишет bfm.ru. Она заявила, что спит у Берлускони только для того, чтобы в любой момент быть готовой для проведения рабочих встреч.

Секс-скандал и пододеяльник

В 2015 году Путин и Берлускони отдыхали в Республике Алтай — в гостевом туристическом доме «Газпромнефти», заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее итальянского политика признали виновным в причастности к проституции несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением и дали семь лет тюрьмы. Однако позже апелляционный суд оправдал Берлускони.

Итальянский политик посещал Крым — библиотеку вин «Массандры». В 2017 году встречался с Путиным в Сочи, где подарил своему другу на 65-летие «рукопожатный» пододеяльник.