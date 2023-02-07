7 февраля
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Жизнь

У Кая и Герды двойня: в Новосибирском зоопарке родились белые медвежата

Белая медведица Герда родила двух детенышей в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило, передает NGS.RU.

Белый медведь.
Белый медведь.
kremlin.ru

Белая медведица Герда четвертый раз стала мамой еще в январе. А 7 февраля во время пресс-конференции в ТАСС директор зоопарка Андрей Шило подтвердил эту информацию.

Медвежата родились размером с ладонь. Уже ближе к марту они смогут показаться из берлоги гостям. Их пол еще не определили.

«У нашей Герды родились два детеныша! Прекрасный подарок новосибирцам в юбилейный год», — написала вице-мэр Анна Терешкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

У пары Кая и Герды уже есть четверо детенышей: Ростик, Шилка и двое разнополых близнецов, которые родились 11 декабря 2018 года, Норди и Шайна.

Ранее в Сибири нашли раненую белую медведицу.

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