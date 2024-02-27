27 февраля
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Жизнь

У пилотов кончилось рабочее время: пассажиров самолета «Победа» отравили из Барнаула до Новосибирска на автобусе

Борт посадили в барнаульском аэропорту из-за тумана над Толмачево. Об этом пишет «НГС».

Самолет авиакомпании "Победа".
Самолет авиакомпании "Победа".
airaltay.ru

Известно, что самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Новосибирск, не смог приземлиться из-за тумана в Толмачево.

До этого борт кружил над Толмачево 30 минут. Однако туман не рассосался, и самолет посадили в Барнауле.

После долго ожидания всем сообщили, что у пилотов и стюардов закончилось рабочее время, поэтому они поедут отдыхать, а пассажиров заберет автобус.

При этом представитель добавил, что всем предоставят жилье и питание, но придется подождать.

Тем, кто поехал своих ходом, деньги так и не вернули. Обосновали это тем, что у них нет доказательств, что они не воспользовались услугами доставки.

Ранее сообщалось, что в Барнауле приземлились три самолета, которые летели в Новосибирск.

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