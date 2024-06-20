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Жизнь

У природы нет плохой погоды. Как выглядело алтайское садоводство в дождливую неделю — летние фото

В пасмурные дни садоводство Моторостроитель-2 в Бобровке выглядело свежо и по-особенному красиво.

Садоводство Моторостроитель-2.
Садоводство Моторостроитель-2.
Предоставлено altrapress.ru

А ближайшие дни в Алтайском крае станут жаркими — температура воздуха поднимется выше 30 градусов тепла.

Ранее мы показывали, как дети и взрослые в Барнауле развлекались на фестивале красок.

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