А ближайшие дни в Алтайском крае станут жаркими — температура воздуха поднимется выше 30 градусов тепла.
Ранее мы показывали, как дети и взрослые в Барнауле развлекались на фестивале красок.
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В пасмурные дни садоводство Моторостроитель-2 в Бобровке выглядело свежо и по-особенному красиво.
А ближайшие дни в Алтайском крае станут жаркими — температура воздуха поднимется выше 30 градусов тепла.
Ранее мы показывали, как дети и взрослые в Барнауле развлекались на фестивале красок.
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