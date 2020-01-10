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У «родственника» C.C.Catch из алтайского парламента хотят отобрать дорогую недвижимость

Депутат АКЗС Владимир Попов не указал в декларации недвижимость в Москве и теперь рискует ее лишиться. Отобрать жилье требует прокуратура и столичное управление Росимущества.

Сессия АКЗС, 25 мая 2017.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017.
Олег Богданов, altapress.ru

Сам Владимир Попов еще не успел ознакомиться с сутью претензий, так как находится в командировке, пишет «Политсибру».

Из карточки дела известно, что истцы требуют на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» забрать в пользу государства имущество депутата.

По данным Telegram-канала «АБК на вас нет», народный избранник не указал в декларации московскую недвижимость стоимостью несколько десятков млн рублей.

В деле также фигурирует супруга депутата Марина Попова. В качестве третьего лица — АКЗС.

Кто такой Владимир Попов и чем он прославился

Владимир Попов — коммерческий директор «Диво Алтая», производящей подсолнечное масло. В АКЗС он представляет КПРФ, входит в комитет по аграрной политике и природопользованию. Из партии его исключили в 2018 году.

В 2005 году Владимир Попов недолго был вице-губернатором в команде Михаила Евдокимова, с 2008 по 2010 год был главой Павловского района.

Сессия АКЗС.
Сессия АКЗС.
Анна Зайкова.

За 2018 год он задекларировал 902 104 рублей. Супруга отчиталась о 628 434 рублей. В ее собственности также указаны Bentley Continental, Toyota Tundra и ГАЗ 21. Сам депутат, судя по декларации, из транспортных средств владеет лишь снегоходом.

На 60-летии у Попова выступал Иван Ургант. Народный избранник уверял, что тот его давний знакомый.

В 2019 году на праздновании юбилея Марины Поповой гостям спела Каролина Катарина Мюллер, она же C.C.Catch. Позже парламентарий сказал, что он его кузина, но потом отрекся от родства со звездой.

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