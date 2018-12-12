У сенаторов возникли вопросы по «именным аэропортам», особое мнение космонавта

Совет Федерации направит обращение в Общественную палату РФ в связи с тем, что у ряда сенаторов возникли вопросы к процедуре присвоения российским аэропортам имен знаменитых россиян.

Так, сенатор от Мурманской области Игорь Чернышенко сообщил, что многие его земляки не согласны с итогами голосования, согласно которым воздушная гавань города-героя получит имя последнего российского императора Николая Второго.

«86 процентов жителей Мурманской области проголосовали за то, чтобы аэропорту оставили название «Город-герой Мурманск», — сообщил Чернышенко.

За имя для аэропорта мог проголосовать любой желающий, что, по его мнению, не совсем корректно — в первую очередь, надо учитывать мнение жителей региона, отметил он.

Сенатор от Тувы Людмила Нарусова считает, что голосование проводилось по не вполне понятной схеме, а сама идея присвоения имен аэропортам, уже имеющим название, противоречит закону о географических наименованиях.

В частности, она высказалась в защиту исторического названия аэропорта Санкт-Петербурга, поскольку Пулково — это «не просто бренд», это символ героической борьбы за город в годы Великой Отечественной войны, пишет «РГ».

На что председатель Совета Федерации Валентины Матвиенко заявила, что нарушения закона здесь нет, поскольку «никаких переименований аэропортов не будет»: «Название остается старое, но параллельно с этим увековечивается память того или иного человека».

«Давайте мы направим такие рекомендации в Общественную палату, организаторам этого конкурса и нашу позицию. Сама идея хорошая, правильная, но в первую очередь, конечно, должны учитывать мнение жителей», — заявила Валентина Матвиенко.

И согласилась, что не все учтено при подготовке и проведении конкурса.

Омский аэропорт. vk.com/aeroomsk

Скандал на Алтае

Присвоение имени Николая Рериха аэропорту Горно-Алтайска решили отложить на более поздний срок из-за скандала.

Мы получили обращение Общественной палаты Республики Алтай, обеспокоенной поляризацией общественных настроений в регионе в связи с объявлением результатов конкурса, — отметил глава Общественной палаты России Валерий Фадеев.

Валерий Фадеев рассказал, что эта ситуация идет вразрез с идеологией конкурса — сохранение исторической памяти и объединение жителей региона вокруг имен выдающихся соотечественников. И сообщил, что «мы приняли аргументы алтайских коллег и решили вывести аэропорт Горно-Алтайска из проекта с возможностью проведения нового голосования в следующем году».

Напомним, кандидатуру Николая Рериха поддержали 105 563 респондента. Алтайский художник Григорий Гуркин получил на 1046 голосов меньше. От лидеров голосования значительно отстал Герой Советского Союза, артиллерист Илья Шуклин — 4952 голоса.

Особое мнение

В 2011 году российский космонавт Дмитрий Кондратьев, находясь на орбитальной станции, отвечал на вопросы журналиста altapress.ru.

Один из вопросов касался «именной темы аэропортов», так как тогда барнаульскому аэропорту присвоили имя известного космонавта Германа Титова. И это была первая практика в России — именовать воздушные гавани.

Вот что ответил космонавт: «Я думаю, что присвоение имен известных людей городам, аэропортам и т.д. не очень хорошая идея, потому, что, может быть, через некоторое время родится человек, который сделает гораздо больше для своего времени. Тогда придется аэропорт переименовать».

Международный аэропорт Барнаула им. Германа Степановича Титова. Алексей Мартышкин

Второй тур

Первый тур голосования завершен, определены победители по 42 воздушным гаваням. В частности, московские аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево» получат имена Михаила Ломоносова и Александра Пушкина соответственно. Аэропорт Воронежа будет носить имя Петра Первого, Калининграда — императрицы Елизаветы Петровны. Еще по пяти аэропортам проводится второй тур. Он завершится 23 декабря.

О конкурсе

Конкурс «Великие имена России» был инициирован Обществом русской словесности, Русским географическим обществом, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом. Оператором проекта выступает Общественная палата Российской Федерации, которая сформировала оргкомитет, разработала порядок проведения конкурса.