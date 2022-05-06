Медведицу с медвежонком заметили недалеко от самого популярного водопада Корбу у Телецкого озера, сообщает пресс-служба Алтайского биосферного заповедника.

У Телецкого озера заметили медведицу с медвежонком

Первым лесных зверей заприметил житель села Артыбаш Алексей Кучуков. Он отснял, как медведь «хулиганит» — сворачивает установленный аншлаг заповедника.

«На следующий день к месту происшествия выдвинулись сотрудники заповедника, чтобы исправить последствия активности Хозяина. Прибыв к месту, государственные инспекторы увидели медведицу с медвежонком на первой зелени прителецкого склона. Звери с осторожным любопытством наблюдали за сотрудниками заповедника из зарослей цветущего маральника», — сообщает пресс-служба.

Несколькими днями ранее, вероятно, эту же медведицу наблюдали на берегу озера между водопадом Киште и мысом Айран.

Туристам напомнили, что режим охраны Алтайского заповедника запрещает любую деятельность, нарушающую естественное развитие природных процессов. Увидев животных с озера, не нужно привлекать их внимание никакими способами.