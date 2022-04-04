4 апреля
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Жизнь

Медведи начали выходить из спячки на Алтае

В прителецкой тайге в Республике Алтай уже проснулись медведи, сообщила пресс-служба Алтайского заповедника. Медведицу с медвежонком 25 марта встретил сотрудник заповедника Роман Воробьев.

Медведь на Алтае, 2020 год.
Медведь на Алтае, 2020 год.
altzapovednik.ru

Он плыл в лодке, когда увидел косолапую парочку на склоне. Пока настроили камеру, звери уже скрылись в лесу. В фотоловушку они пока тоже не попали.

30 марта примерно в этом же месте наблюдали двух медвежат 2−3 лет.

Точную дату, когда просыпаются медведи, назвать сложно, для каждого года она разная.

В 2021 году первые следы медведей заметили 10 марта — молодой медведь прошел по побережью Телецкого озера.

Ранее жительница кордона Байгазан Алтайского заповедника стала свидетелем необычного явления — дом тряхануло, послышался грохот в горах, а на льду Телецкого озера образовалась трещина.

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