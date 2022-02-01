Мать бросила дочь в вольер к медведю, но зверь оказался человечнее и не тронул ребенка

В Узбекистане женщина перекинула трехлетнюю дочь в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, потому что была в депрессии, сообщает РИА «Новости» .

Мать бросила дочку в вольер к медведю.

Женщина, мать двоих детей, находилась в депрессии из-за того, что ее супруг уехал в Россию.

С трехлетней дочкой она пришла в зоопарк, сняла куртку с девочки и перекинула через ограждение в вольер к медведю.

Хищник ребенка не тронул — понюхал и отошел, а также подпустил работников зоопарка к девочке, пострадавшей от падения с высоты пяти метров.

«Женщина состоит на учете психоневрологического диспансера с июля 2021 года», — рассказали в генпрокуратуре Узбекистана.



Девочка сейчас находится в больнице в палате интенсивной терапии, у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

В отношении матери возбудили уголовное дело по статье «покушение на умышленное убийство» — в Узбекистане за это предусмотрено минимум 15 лет лишения свободы.

В целях определения психического состояния обвиняемой назначили судебно-психиатрическую экспертизу, в настоящий момент она находится под стражей.

Второго ребенка женщины — шестилетний мальчик — передали на время следствия в органы опеки.

Власти сообщили, что обвиняемая до инцидента преподавала в одном из вузов Ташкента.