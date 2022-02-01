Мать бросила дочь в вольер к медведю, но зверь оказался человечнее и не тронул ребенка

Женщина, мать двоих детей, находилась в депрессии из-за того, что ее супруг уехал в Россию.
С трехлетней дочкой она пришла в зоопарк, сняла куртку с девочки и перекинула через ограждение в вольер к медведю.
Хищник ребенка не тронул — понюхал и отошел, а также подпустил работников зоопарка к девочке, пострадавшей от падения с высоты пяти метров.
«Женщина состоит на учете психоневрологического диспансера с июля 2021 года», — рассказали в генпрокуратуре Узбекистана.
Девочка сейчас находится в больнице в палате интенсивной терапии, у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
В отношении матери возбудили уголовное дело по статье «покушение на умышленное убийство» — в Узбекистане за это предусмотрено минимум 15 лет лишения свободы.
В целях определения психического состояния обвиняемой назначили судебно-психиатрическую экспертизу, в настоящий момент она находится под стражей.
Второго ребенка женщины — шестилетний мальчик — передали на время следствия в органы опеки.
Власти сообщили, что обвиняемая до инцидента преподавала в одном из вузов Ташкента.